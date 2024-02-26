26 февраля 2024, 07:08

Силуанов пообещал симметричный ответ в случае изъятия российских активов

РИА «Новости»
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Любые действия с заблокированными иностранными активами России получат симметричный ответ страны. Об этом РИА «Новости» заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы следим за решениями стран Запада, этот вопрос не к нам. Активов у нас заморожено не меньше. Симметричный ответ получат любые действия с нашими активами», - сказал он.

Глава Минфина отметил, что многие зарубежные государства делают свой вывод из намерения Запада изъять активы России.

«Китай начал сокращать участие в ценных бумагах США. Все это следствие происходящего. Надежность евро и доллара подорвана», - добавил Силуанов.

После начала специальной операции недружественные страны заблокировали суверенные активы России на общую сумму порядка 300 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден на встрече с представителями «Большой семерки» поднимал вопрос о необходимости отправки этих средств на поддержку киевского режима.

США Минфин РФ Россия
26 февраля 2024, 07:32
Стало известно об убийстве еще одного русского в районе, где нашли тело Кузьминова
Unsplash
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В муниципалитете Вильяхойоса кроме перебежчика Максима Кузьминова убили еще одного выходца из России. Местный житель, ресторатор Косина Фусьон заявил РИА «Новости», что это произошло в результате разборок.

«Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого. <...> [Это произошло] из-за каких-то разборок», - сказал он.

По словам собеседника агентства, Вильяхойоса перестал быть безопасным районом два года назад. Его населили украинцы и русские , между которыми случались потасовки. Косина Фусьон заявил, что к недавнему времени ситуация стабилизировалась.

Убийство Максима Кузьминова, по мнению местных жителей, совершили профессионалы. Ресторатор обратил внимание на то, что киллеры сумели не оставить никаких следов и не попасть в объектив видеокамер, которых много в этом районе.

Агент по недвижимости Ана-Мария заявила журналистам, что перебежчик, скорее всего, снял жилье в Испании по серой схеме. По ее мнению, он не мог купить апартаменты за такой короткий срок.

В муниципалитете Вильяхойоса кроме перебежчика Максима Кузьминова убили еще одного выходца из России. Местный житель, ресторатор Косина Фусьон заявил РИА «Новости» , что это произошло в результате разборок.

Убийства Испания
26 февраля 2024, 07:24
Умер звезда «Капитана Марвел»
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Известный канадский актер Кеннет Митчелл скончался на 50-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом в социальной сети Instagram сообщила семья актера.

Митчелл умер в субботу, 24 февраля.

«Уважаемые поклонники, с тяжелым сердцем мы сообщает о смерти Кеннета Митчелла, любимого мужа, отца, дяди, брата, сына и друга для многих», - отметили его близкие.

На протяжении последних нескольких лет Митчелл страдал от бокового амиотрофического склероза.

Митчелл стал известен большому кругу зрителей благодаря роли Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел», где он сыграл отца главной героини, а также сериалу «Звездный путь». Также он снимался в сериалах «C.S.I. Место преступления» и «Анатомия страсти».

* Деятельность компании Meta (владеет Facebook и Instagram) запрещена в России.

Сериалы Болезни Фильмы Актеры
26 февраля 2024, 06:13
Сотрудникам ИК во Владимирской области запретили приезжать в Австралию
РИА «Новости»
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Адресные санкции ввели против шести сотрудников исправительной колонии № 6 во Владимирской области и бывшего заместителя директора ФСИН России Алексея Гиричева. Об этом объявили на сайте департамента иностранных дел и торговли правительства Австралии.

В черный список попали руководитель ИК № 6, его заместители и Алексей Гиричев. Против семи россиян ввели целевые финансовые санкции и запретили им въезд в Австралию. Правительство возложило на них ответственность за смерть осужденного Алексея Навального и нарушение прав человека.

Очередным пакетом санкций Австралия ввела экономические ограничения в отношении 55 физических и 37 юридических лиц. В их числе певцы Олег Газманов , Филипп Киркоров, Николай Басков, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и другие. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что новыми рестрикциями австралийское правительство поддержало Украину.

Австралия Санкции Россия Алексей Навальный
26 февраля 2024, 04:59
Россия и Китай начали обсуждение займов в юанях
РИА «Новости»
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Министерство финансов России начало обсуждение с китайскими коллегами по поводу возможности привлечения займов в юанях. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, эту тему также поднимали на межминистерском диалоге двух стран в конце прошлого года, однако решения пока нет.

«Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге», - сказал он.

Помимо этого, Силуанов отметил, что в мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся логистики обогнали по потенциалу государства «Большой семерки». Эта тенденция не проходит безболезненно для западных государств - они пытаются ограничивать санкциями Россию и сдерживать Китай.

При этом от санкций страдают не все страны, считает глава Минфина. Российская экономика выдержала такое давление, за прошлый год она выросла на 3,6%.

Минфин РФ Международные отношения Россия Переговоры Китай Антон Силуанов Экономика

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