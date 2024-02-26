Силуанов пообещал симметричный ответ в случае изъятия российских активов

«Мы следим за решениями стран Запада, этот вопрос не к нам. Активов у нас заморожено не меньше. Симметричный ответ получат любые действия с нашими активами», - сказал он.

Глава Минфина отметил, что многие зарубежные государства делают свой вывод из намерения Запада изъять активы России.

«Китай начал сокращать участие в ценных бумагах США. Все это следствие происходящего. Надежность евро и доллара подорвана», - добавил Силуанов.

После начала специальной операции недружественные страны заблокировали суверенные активы России на общую сумму порядка 300 миллиардов долларов. Президент США Джо Байден на встрече с представителями «Большой семерки» поднимал вопрос о необходимости отправки этих средств на поддержку киевского режима.