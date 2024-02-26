26 февраля 2024, 04:44

Силуанов объяснил, к чему приведут сдвиги в мировой экономике

РИА «Новости»
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В мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся логистики уже обогнали по потенциалу государства G7, такая тенденция не проходит безболезненно. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в беседе с РИА «Новости».

«Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера», - подчеркнул он.

По словам Силуанова, экономист Рэй Далио, с которым он виделся в 2011 году, писал в исследованиях о неоднократной смене формаций, где государства «тормозят» и уходят. На место этих стран приходят другие и на этом стыке случались политические обострения.

«Такая трансформация безболезненно не проходит. Мы видим, какими ограничениями, санкциями пытаются сдерживать Китай, Россию - это последствия смены парадигмы», - заявил министр.

Глава Минфина отметил, что от санкционных ограничений страдают не все. Российская экономика выдержала давление, за 2023 год она выросла на 3,6%.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что экономика России продемонстрировала устойчивость к санкциям Запада. Он призвал и дальше пытаться наносить ей ущерб.

США Санкции Россия Запад Экономика
26 февраля 2024, 04:59
Россия и Китай начали обсуждение займов в юанях
РИА «Новости»
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Министерство финансов России начало обсуждение с китайскими коллегами по поводу возможности привлечения займов в юанях. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, эту тему также поднимали на межминистерском диалоге двух стран в конце прошлого года, однако решения пока нет.

«Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, пока решения нет. Обсуждали эту тему в конце прошлого года на межминистерском диалоге», - сказал он.

Помимо этого, Силуанов отметил, что в мировой экономике происходят сдвиги, развивающиеся логистики обогнали по потенциалу государства «Большой семерки». Эта тенденция не проходит безболезненно для западных государств - они пытаются ограничивать санкциями Россию и сдерживать Китай.

При этом от санкций страдают не все страны, считает глава Минфина. Российская экономика выдержала такое давление, за прошлый год она выросла на 3,6%.

Минфин РФ Международные отношения Россия Переговоры Китай Антон Силуанов Экономика
26 февраля 2024, 04:50
В Белоруссии в единый день голосования избрали 110 депутатов
Global Look Press
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В Белоруссии в единый день голосования избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента. Об этом сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко Telegram-канале.

«Избраны все 110 депутатов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва», - сообщил глава избиркома.

В соседней стране в воскресенье прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов на пять лет. Карпенко на пресс-конференции озвучил все 110 имен избранных парламентариев.

Оппозиция Белоруссии из-за рубежа попыталась призвать население бойкотировать единый день голосования. Покинувшим республику оппозиционерам не удалось сбить людей с электорального пути, сообщили белорусские СМИ.

Белоруссия Депутаты Выборы в Белоруссии Единый день голосования
26 февраля 2024, 04:12
Попытка заняться сексом в движущейся машине привела к аварии в Канаде
Freepik
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В Канаде 20-летний парень попытался заняться сексом с пассажиркой в движущемся автомобиле, в результате машина улетела в кювет. Подробности сообщило издание CFTR.

ДТП произошло 18 февраля по дороге на Питерборо в провинции Онтарио. Машина вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в дерево. Пара получила серьезные травмы, для госпитализации пришлось задействовать вертолет.

Водитель пытался обмануть полицейских и заявил, что причиной аварии стал олень на дороге. Но в отчете сказано, что пара пыталась вступить в половой акт во время движения автомобиля. К тому же полицейские обратили внимание на запах алкоголя. Водителю после выздоровления предъявят обвинение в опасном поведении на дороге.

Головная боль во время секса может привести к смерти , рассказал телеведущий и врач Александр Мясников. Это один из симптомов аневризмы мозговой артерии.

Канада ДТП Дороги Машины Секс Водители
26 февраля 2024, 02:41
Оппозиционеры в Венгрии на митинге потребовали прямых выборов президента
Freepik
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Оппозиционеры в Венгрии вышли на митинг перед парламентским зданием, требуя проведения прямых выборов президента в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».

В акции приняли участие до тысячи манифестантов. На сцену, установленную перед зданием парламента, вышли представители оппозиционных партий «Демократическая коалиция», Párbeszéd, Momentum и Венгерской социалистической партии, а также мэр Будапешта Гергей Карачонь. Все они выступали перед толпой.

Через час после начала акции протеста начался дождь, поэтому некоторые начали уходить с площади. Оставшиеся держали плакаты с логотипами оппозиционных партий и лозунгами с критикой венгерского правительства. Представители партий осуществили сбор подписей за проведение выборов в стране.

Скандал в Венгрии начался в начале февраля, когда стало известно, что лидер государства Каталин Новак в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании экс-директора детского дома, участвовавшего в сокрытии преступлений директора-педофила.

После этого оппозиция призвала Новак покинуть пост, уже 10 февраля она сообщила о своей отставке. Потом на заседании парламента наметили выборы нового главы государства, на его пост правящая фракция «Фидес» выдвинула председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока.

Ранее экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга отказалась от депутатского мандата. Она отметила, что подписала помилование замешанному в педофилии человеку в прошлом году, призналась в своей ошибке и заявила об уходе из политики.

Венгрия Митинги Выборы

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