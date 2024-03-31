Силовики задержали в Турции 51 подозреваемого в связях с ИГ

По его словам, операция проводилась в течение четырех дней в 21 провинции Турции. Задержания также проходили в Стамбуле и Анталье. Во время обысков силовики изъяли множество документов группировки.

Во вторник, 26 марта, Ерликая сообщал о 147 задержанных по подозрению в причастности к ИГ*. Всего с июня 2023 года по 25 марта 2024 года в стране задержали почти три тысячи человек, которых подозревают в связях с террористами. Из них силовики арестовали почти 700 человек.

Ранее турецкие СМИ писали, что фигуранты уголовного дела о теракте в Красногорске посещали Турцию. После проверки правоохранители Турции передали российской стороне данные по этому делу.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая группировка запрещена в России.