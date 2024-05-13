Силовики с водометами оттеснили митингующих от здания парламента Грузии

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Законопроект планировали рассмотреть утром 13 мая на заседании комитета по юридическим вопросам. Оппозиционеры устроили акцию протеста накануне, около 22 часов 12 мая.

Силовики заранее укрепили железными конструкциями ворота во двор парламента на улице 9 Апреля. Сотрудники МВД выстроили кордон. Спецназ и водометы выставили на улице 9 Апреля и проспекте Руставели у площади Свободы.

По информации издания, митингующих оттеснили от служебного входа в здание парламента. Участники акции на пересечении улиц Чичинадзе и Зубалашвили начали бросать бутылки и оскорблять силовиков. Полиция задержала одного демонстранта.

Противники закона об иноагентах организовали в Тбилиси серию митингов с участием тысяч человек. Среди задержанных за беспорядки - один россиянин. Служба государственной безопасности Грузии заявила, что провокации организовали из зарубежья.