Сильный взрыв прозвучал в Одессе

Журналисты других подробностей не приводили. По данным официального ресурса по оповещению населения, в Николаевской и Одесской областях сработала воздушная тревога.

Украинские СМИ в ночь на вторник сообщали о серии взрывов в Винницкой области. Также очевидцы рассказали о громких хлопках в Николаевской и Львовской областях Украины.

Руководитель местной военной администрации Максим Козицкий ранее сообщил о том, что в результате ударов сильные повреждения получил инфраструктурный объект. Сирены воздушной тревоги включили примерно в пять утра.