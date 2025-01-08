Перспективным проектом стала «Сила Сибири - 2» - это еще одна труба, которая должна появиться на территории России, Монголии и Китая для обеспечения бесперебойной подачи голубого топлива на восточные энергетические рынки.

«Но проект рискует остаться туманным. Все потому, что нет ни даты начала строительства, ни даты завершения, запуска, нет окончательного согласования, хотя разговоры вокруг этой трубы ведутся с конца 2000-х годов», - напомнила Малашенко.

Чтобы Китай согласился строить трубу, а та окупила себя, Россия должна предоставить скидки.

«Что касается текущих данных, то уже известно, Bloomberg написал, что цена на российский газ для Китая в этом году будет на 28% ниже аналогичных тарифов для Европы. Но такой дисконт, с другой стороны, можно считать щадящим, поскольку Пекин настаивал на поблажке в 37%», - рассказала ведущая.

Европейские санкции против России привели к внутреннему притоку топлива , из-за чего сжиженный углеводородный газ в стране в декабре подешевел в два раза по сравнению с ноябрем. В связи с этим на Западе признали санкции неожиданной победой России.