Сигналов о скрытой разрядке нет. Что значит большой обмен заключенными 1 августа

Он подчеркнул, что нельзя воспринимать прошедший обмен заключенными как событие одного дня. Операцию готовили очень долго. В списках присутствовали разные фамилии, которые менялись.

«Подобные переговоры иногда длятся годами. Но обычно Россия настаивала на равном обмене: один на один, два на два. В этом случае обмен неравноправный. Но эти моменты тоже обсуждались, как и конкретные фамилии по включениям рассматривали отдельно», - заявил Солонников.

По его мнению, речь в данном случае идет о спасении людей, которых вытащили из тюрем стран НАТО. По тем, кто пока там остался, переговоры продолжатся. Поэтому все сотрудники российской системы знают, что их не бросят, выразил уверенность эксперт, подчеркнув, что обмен заключенными не предназначен для демонстрации или посылки сигналов, его суть - в помощи конкретным людям.

Собеседник 360.ru добавил, что не видит связи между обменом заключенными и выборами в США, потому что сами переговоры продолжались длительное время и не имели привязки к какому-то событию или дате.