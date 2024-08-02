Сигналов о скрытой разрядке нет. Что значит большой обмен заключенными 1 августа
Прошедший в аэропорту Анкары большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией и странами Запада не привязан к какому-либо событию и не несет скрытых сигналов о возможной разрядке. Сделка готовилась очень долго, и ее целью стало спасение россиян из тюрем стран НАТО. Об этом в комментарии 360.ru заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Он подчеркнул, что нельзя воспринимать прошедший обмен заключенными как событие одного дня. Операцию готовили очень долго. В списках присутствовали разные фамилии, которые менялись.
«Подобные переговоры иногда длятся годами. Но обычно Россия настаивала на равном обмене: один на один, два на два. В этом случае обмен неравноправный. Но эти моменты тоже обсуждались, как и конкретные фамилии по включениям рассматривали отдельно», - заявил Солонников.
По его мнению, речь в данном случае идет о спасении людей, которых вытащили из тюрем стран НАТО. По тем, кто пока там остался, переговоры продолжатся. Поэтому все сотрудники российской системы знают, что их не бросят, выразил уверенность эксперт, подчеркнув, что обмен заключенными не предназначен для демонстрации или посылки сигналов, его суть - в помощи конкретным людям.
Собеседник 360.ru добавил, что не видит связи между обменом заключенными и выборами в США, потому что сами переговоры продолжались длительное время и не имели привязки к какому-то событию или дате.