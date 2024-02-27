«Сигнал Путину». Генсек НАТО намекнул на дальнейшее расширение альянса

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«[Вступление Швеции] также шлет ясный сигнал [президенту России Владимиру] Путину, что двери НАТО открыты», - сказал Столтенберг.

Чиновник предположил, что российский президент добивается противоположного. Он также отметил, что Швеция будет полезна НАТО, так как имеет современные подводные лодки, истребители и хорошо оснащенные вооруженные силы.

В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. За присоединение страны к альянсу проголосовали 188 депутатов, шестеро высказались против.

Йенс Столтенберг прокомментировал решение венгерского парламента в соцсетях. По мнению генсека НАТО, Швеция сделает альянс «сильнее и безопаснее».