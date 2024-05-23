Сигнал НАТО увидели в учениях России с ядерным оружием

Читайте нас в:

Он подчеркнул, что не увидел в начатых российской армией маневрах риска реальных боевых действий.

«Учения в основном направлены против НАТО и не имеют прямого отношения к российско-украинскому конфликту», - заявил собеседник журналистов.

Дунсюй пояснил, что Россия продемонстрировала мощность своего вооружения и способность быстро развертывания в ответ на огромное давление со стороны США их союзников.

Эксперт добавил, что американцы тоже проводят собственные ядерные испытания, поэтому Россия показала готовность к сдерживанию агрессии со стороны НАТО.

По его словам, в учениях задействовали небольшие ядерные боеголовки, установленные на тактических ракетах. Но основное внимание уделили процессу подготовки, транспортировке и интеграции с другими системами вооружений.

Первый этап военных учений с практической отработкой применения нестратегического ядерного вооружения начался в минувший вторник, 21 мая, в Южном военном округе. В пресс-службе Минобороны заявили, что в ходе маневров армия отработает получение и снаряжение ядерными боеприпасами ракет-носителей «Искандер», а также продвижение комплексов к месту запуска.