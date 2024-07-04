«Мы в декларации согласовали, и в других документах проходит, что все страны Шанхайской организации сотрудничества выступают против размещения любого оружия в космосе. Это все-таки сигнал для всего остального мира по поводу того, как мы относимся к милитаризации космического пространства», - указал глава государства.

Девизом саммита ШОС в Астане, который прошел 3-4 июля, стало «Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию».

В конце мая Совбез ООН отклонил проект российской резолюции , направленной на недопущение гонки вооружений в космосе. А США обвинили Россию и Китай в создании космического оружия.