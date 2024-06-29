«Сидим внутри раскаленного самолета». Сотни россиян застряли в аэропорту в Анталье

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Пассажиров задержали возле гейта, после чего посадили на борт Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Людям пришлось раздеться и делиться друг с другом остатками воды. Пилоты не могли запустить двигатели воздушного судна, рассказал один из пассажиров.

«Сидим внутри раскаленного самолета больше часа. Экипаж не реагирует», - поделился он.

Ранее в двигатель воздушного судна Azur Air, которое следовало в Сочи, попала птица. Самолету пришлось вернуться обратно в Анталью.