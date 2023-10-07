«Сидим в убежище». Жители Израиля рассказали о ситуации в своих городах
Жительница израильского города Беэр-Шева Анна рассказала «360», что там идут обстрелы. Люди вынуждены прятаться в убежищах.
«Сидим в убежище. Идут обстрелы, власти предупреждают», - сообщила Анна.
В Нетивоте обстрелы прекратились, но местных жителей это скорее настораживает, призналась собеседница «360» Нела.
«Сейчас все улеглось, но это и пугает. Обстрелов нет, надеюсь, что все закончилось, власти пока что ничего не говорят, кроме того, что это, скорее всего, война», - поделилась она.
Жительница также прислала видео о том, что происходит сегодня в Нетивоте.
Палестинское движение ХАМАС ранним утром обстреляло Израиль ракетами. Есть погибшие (СМИ сообщили о пяти жертвах ) и более сотни раненых. Израиль привел свою армию в полную боевую готовность, принялся отвечать на удары и заявил о начале полномасштабной войны.
Франция и Германия решительно осудили нападение сектора Газа на Израиль.