«Сидим в убежище». Жители Израиля рассказали о ситуации в своих городах

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«Сидим в убежище. Идут обстрелы, власти предупреждают», - сообщила Анна.

В Нетивоте обстрелы прекратились, но местных жителей это скорее настораживает, призналась собеседница «360» Нела.

«Сейчас все улеглось, но это и пугает. Обстрелов нет, надеюсь, что все закончилось, власти пока что ничего не говорят, кроме того, что это, скорее всего, война», - поделилась она.

Жительница также прислала видео о том, что происходит сегодня в Нетивоте.

Палестинское движение ХАМАС ранним утром обстреляло Израиль ракетами. Есть погибшие (СМИ сообщили о пяти жертвах ) и более сотни раненых. Израиль привел свою армию в полную боевую готовность, принялся отвечать на удары и заявил о начале полномасштабной войны.

Франция и Германия решительно осудили нападение сектора Газа на Израиль.