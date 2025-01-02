02 января 2025, 04:55

Сиамские сестры-близнецы Хенсел намекнули на беременность

Freepik
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Сиамские близнецы Бриттани и Эбби Хенсел из США спровоцировали появление слухов о своей беременности после публикации необычного видео в соцсетях. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Сестры Хенсел опубликовали 30-секундный ролик в TikTok, где была серия заголовков о новостях из их жизни. Внимание пользователей привлек последний, гласящий «Замужем, ждут ребенка».

Подписчики спросили, действительно ли у близнецов ожидается пополнение, но ответа не получили. Другие фанаты сестер просто их поздравили.

«Поздравляю! Быть мамой - это такое счастье. Желаю вам обоим безопасной и здоровой беременности и родов», - написал один из комментаторов.

Сестры Хенсел родились с одним телом, но двумя головами. Каждая из них контролирует свою половину тела, но внутренние органы у них общие. Эбби вышла замуж за военного Джоша Боулинга в 2021 году.

Ранее в Индии забеременела несовершеннолетняя девочка , которую несколько месяцев насиловали отец, дядя и дедушка.

США Беременность Свадьбы Соцсети Видео
02 января 2025, 04:32
«Служил в армии США». Байден — об исполнителе теракта в Новом Орлеане
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден рассказал, что организатор и исполнитель теракта в Новом Орлеане был ветераном ВС США. Об этом сообщил ТАСС.

Байден выступил с телеобращением к американцам после теракта.

«ФБР сообщило мне, что убийца был гражданином США. Он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск до самых последних лет», - рассказал американский лидер.

Он добавил, что за несколько часов до нападения преступник опубликовал в соцсетях видео. В нем он заявил, что вдохновился ИГИЛ* и желает убивать.

Американский лидер поблагодарил правоохранителей и сотрудников служб экстренного реагирования, задержавших террориста, за их работу. По его словам, в противном случае преступник смог бы убить еще больше людей.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предположил, что взорвавшаяся в Лас-Вегасе Tesla Cybertruck может быть связана с наездом автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане, где погибли 15 человек и 35 прохожих получили ранения.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - запрещенная в России террористическая организация.

США Убийства ФБР Терроризм Ветераны Армия Джо Байден
02 января 2025, 02:05
Почти 1000 машин сожгли в новогоднюю ночь во Франции
Freepik
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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти 1000 машин. Полицейские задержали более 400 человек, сообщил телеканал BFMTV.

«По данным МВД, в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года, было подожжено 984 транспортных средства», - отметили в публикации.

Согласно информации издания, правоохранители задержали 420 человек и взяли под стражу 310 французов. Глава МВД Бруно Ретайо заявил, что большинство задержаний были связаны с запуском фейерверков. Дебоширы запускали салюты в стражей правопорядка и пожарных.

Кроме того, в Лионе в коляску попал зажженный фейерверк, где находилась двухлетняя девочка. Она поступила в больницу с травмами лица и глаза. Еще один человек попал в реанимацию в критическом состоянии после происшествия с салютом.

Жители департамента Майотта, пострадавшего от урагана «Шидо», ранее освистали президента Франции Эммануэля Макрона. Из-за непогоды погибли более 30 человек. Власти оценили ущерб в 800 миллионов евро.

Больницы Машины Франция
02 января 2025, 00:44
В ударе молнии по Капитолию увидели предзнаменование
Unsplash
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В канун Нового года молния ударила по Капитолию. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли увидел в произошедшем знак судьбы. Он сообщил об этом в соцсети X.

«Похоже на предзнаменование. О чем это нам говорит?» - сказал он.

В новогоднюю ночь на округ Колумбия обрушился мощный шторм. Молния ударила в два самых символичных места США - в вершину монумента Вашингтона и купол Капитолия.

В январе в Штатах сменится власть. После демократа Джо Байдена пост президента займет республиканец Дональд Трамп , который пообещал остановить конфликт на Украине и допустил вступление в войну с Ираном. Инаугурация пройдет 20 января. В ожидании этого события 327 гендиректоров компаний покинули свои посты, а некоторые знаменитости уехали из страны. Среди них актеры Том Хэнкс , Ричард Гир и ребенок бизнесмена Илона Маска.

США Белый дом в США Вашингтон
01 января 2025, 23:53
Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Global Look Press
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Количество погибших в результате наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане выросло до 15 человек. В больницах для лечения остались 25 получивших травмы пешеходов. Об этом в комментарии телеканалу ABC News заявил представитель полиции штата Луизиана Трой Картер.

Откуда появились новые данные он не уточнил. Журналисты напомнили, что ранее суперинтендант полиции города Энн Киркпатрик подчеркивала, что может говорить о гибели только 10 человек. При этом она уточняла, что несколько пострадавших получили тяжелые для жизни травмы.

После появилась информация, что число жертв теракта выросло до 12, а теперь и до 15.

По предварительным данным , за рулем внедорожника находился 42-летний уроженец Техаса Шамсуддин Джаббар, который без остановок проехал три квартала, где работали ночные заведения и собралось большое количество людей для встречи Нового года. После остановки он начал стрелять по сотрудникам полиции и успел ранить двоих, пока его не ликвидировали ответным огнем.

Помощник главы отдела ФБР в Новом Орлеане Алтея Дункан заявила, что следствие не верит, что Джаббар действовал в одиночку. Она подчеркнула, что ликвидированный подозреваемый имел статус ветерана армии.

«Мы настойчиво проверяем каждую зацепку, в том числе и тех, кто связан с ним. Вот почему нам нужна помощь общественности. Мы спрашиваем, общался ли кто-нибудь с Шамсуддином Джаббаром за последние 72 часа», - подчеркнула она.

Президент США Джо Байден поручил ФБР взять на себя все расследование теракта в Новом Орлеане. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

США ФБР Терроризм Водители Полиция

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