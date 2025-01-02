Сиамские сестры-близнецы Хенсел намекнули на беременность
Сиамские близнецы Бриттани и Эбби Хенсел из США спровоцировали появление слухов о своей беременности после публикации необычного видео в соцсетях. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.
Сестры Хенсел опубликовали 30-секундный ролик в TikTok, где была серия заголовков о новостях из их жизни. Внимание пользователей привлек последний, гласящий «Замужем, ждут ребенка».
Подписчики спросили, действительно ли у близнецов ожидается пополнение, но ответа не получили. Другие фанаты сестер просто их поздравили.
«Поздравляю! Быть мамой - это такое счастье. Желаю вам обоим безопасной и здоровой беременности и родов», - написал один из комментаторов.
Сестры Хенсел родились с одним телом, но двумя головами. Каждая из них контролирует свою половину тела, но внутренние органы у них общие. Эбби вышла замуж за военного Джоша Боулинга в 2021 году.
Ранее в Индии забеременела несовершеннолетняя девочка , которую несколько месяцев насиловали отец, дядя и дедушка.