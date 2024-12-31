Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным

Главным вызовом внешней политики России в 2025 году будет избранный президент США Дональд Трамп. Своими прогнозами в беседе с Lenta.ru поделился политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Все же главное - Дональд Трамп. Его ресурсы огромны, а мотивы и намерения не до конца ясны», - сказал он.

Эксперт предположил, что республиканец готов начать процесс урегулирования конфликта на Украине. Однако Трамп может отказаться от своих намерений и полностью поменять сценарий игры. Поэтому решение проблемы может стать еще более дорогостоящим для всех конфликтующих сторон.

По словам Чеснакова, наступающий 2025 год будет непростой, но интересный и опасный.

После победы на выборах президента в США Дональд Трамп заявил о своей готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Глава государства также заявлял, что готов встретиться с избранным президентом США в любое время. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что обсуждений по организации встречи Путина с Трампом пока нет.