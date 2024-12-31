31 декабря 2024, 07:56

Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным

РИА «Новости»
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Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом России Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления межгосударственных связей. Его слова привело агентство «Синьхуа».

«Я готов продолжать поддерживать с господином президентом тесные контакты, твердо придерживаться основного направления сотрудничества Китая и России, продолжать укреплять отношения стран вечной добрососедской дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и всеобъемлющего стратегического взаимодействия в новую эпоху», - заявил Цзиньпин.

Председатель КНР выразил готовность придавать импульс модернизации и развитию двух стран, способствовать повышению благосостояния народов КНР и России, вносить новый значительный вклад в укрепление правопорядка и международной справедливости.

Ранее Путин заявил о самом высоком уровне отношений России и Китая.

Международные отношения Россия Китай Си Цзиньпин
31 декабря 2024, 03:13
«Интересный и опасный». Назван главный вызов России в 2025 году
РИА «Новости»
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Главным вызовом внешней политики России в 2025 году будет избранный президент США Дональд Трамп. Своими прогнозами в беседе с Lenta.ru поделился политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Все же главное - Дональд Трамп. Его ресурсы огромны, а мотивы и намерения не до конца ясны», - сказал он.

Эксперт предположил, что республиканец готов начать процесс урегулирования конфликта на Украине. Однако Трамп может отказаться от своих намерений и полностью поменять сценарий игры. Поэтому решение проблемы может стать еще более дорогостоящим для всех конфликтующих сторон.

По словам Чеснакова, наступающий 2025 год будет непростой, но интересный и опасный.

После победы на выборах президента в США Дональд Трамп заявил о своей готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Глава государства также заявлял, что готов встретиться с избранным президентом США в любое время. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что обсуждений по организации встречи Путина с Трампом пока нет.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин
30 декабря 2024, 23:49
Умер актер из польской версии сериала «След» Яцек Лукашевский
Соцсети
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Известный польский актер кино и телевидения Яцек Лукашевский умер 14 декабря 2024 года, но его семья объявила об этом только через две недели после его ухода из жизни. При этом похороны артиста родные организовали только на 7 января. Об этом сообщило польское издание Plejada.

Семья артиста объявила, что панихида пройдет в церкви францисканцев в Броновице, откуда гроб доставят на кладбище Кракова. Близкие Лукашевского попросили всех скорбящих не покупать цветы, а перевести деньги в качестве пожертвования в хоспис имени Святого Лазаря.

В Польше Яцек Лукашевский прославился в качестве актера и режиссера документального сериала «Побег на Борнхольм», который выходил на экраны в 2003 году.

В последующие годы он сыграл эпизодические роли в фильмах «Гражданин Джонс» режиссера Агнешки Холланд и военном фильме «Белая храбрость» Мартина Кошалки.

Кроме того, он появлялся в польской версии российского криминального сериала «След», сыграв там роль Арнольда Чижевского.

В конце прошлой недели стало известно о смерти актера, комика и звезды Бродвея Дика Капри. Он ушел из жизни в возрасте 93 лет. В зените славы он находится в начале 70-х годов прошлого века, когда выступал с Фрэнком Синатрой и Лайзой Минелли, которые подтолкнули его к идее попробовать себя в бродвейских мюзиклах.

Сериалы Польша Актеры
30 декабря 2024, 21:23
Решение Путина уронило курс акций турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes
Global Look Press
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Владельцы акций турецкой компании Anadolu Efes устроили массовую распродажу ценных бумаг на Стамбульской бирже после решения президента России Владимира Путина передать долю российского актива фирмы во временное управление группе компаний «Вместе». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным торговой площадки, сразу после решения российского лидера ценные бумаги Anadolu Efes подешевели на 9,98%, до 212,8 доллара. До закрытия биржи брокеры только продавали акции пивоваренной фирмы.

Президент России подписал указ о передаче во временное управление российской дочки турецко-бельгийской фирмы АВ InBev Efes BV во временное управление группе компаний «Вместе» в понедельник, 30 декабря.

По данным «Интерфакса» , управляющая компания зарегистрирована в Москве в августе 2024 года. По распоряжению главы государства, она получила все акции российского юридического лица турецко-бельгийской фирмы.

В Bloomberg уточнили, что турецкая компания в октябре 2024 года достигла соглашения о выкупе российской доли бельгийского партнера в обмен на продажу своей доли в совместном украинском бизнесе. Но указ Путина фактически остановил эту сделку.

В конце ноября 2024 года датская пивоваренная компания Carlsberg объявила, что намерена через суд добиваться компенсации или полного возвращения для дальнейшей продажи завода «Балтика» в Санкт-Петербурге, перешедшего под внешнее управление Росимущества. Сделка о продаже завода находилась на финальной стадии согласования, когда Путин ввел там внешнее управление.

По всей видимости, датской компании удалось достичь соглашения с российскими властями, потому что в начале октября «Балтику» вывели из-под внешнего управления.

Турция Россия Пиво Бизнес Владимир Путин Заводы Коммерческие акции
30 декабря 2024, 20:44
Немца и его сообщников обвинили в подготовке взрыва на военном объекте США
Unsplash
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В Германии трех мужчин обвинили в шпионаже в пользу России. Один из них готовил диверсии на железной дороге, военных и промышленных объектах, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ.

Обвинения немецко-российским гражданам направили в Сенат государственной безопасности Высшего земельного суда Мюнхена. Двоих из них, Дитера С. и Александра Дж., полиция задержала в апреле. Третий, Алекс Д., находится на свободе.

По версии следствия, мужчины работали на иностранную спецслужбу. Наиболее серьезные обвинения прокурор предъявил Дитеру С., который якобы готовил диверсии. С октября 2023 года мужчина обсуждал с выходцем из ДНР срыв военной помощи Украине. Он согласился подорвать и поджечь инфраструктуру, промышленные объекты и железнодорожные линии.

В качестве целей для диверсий подозреваемый выбрал военные объекты США, погрузочную станцию в Верхнем Пфальце и компанию по производству инструментов. Он разведывал обстановку, снял на камеру военный транспорт. Двое других подозреваемых до марта 2024 года помогали ему готовить нападение.

В августе немецкие силовики получили также предупреждение о возможной диверсии на военной базе НАТО в Гельзенкирхене, где базировались самолеты для наблюдения за воздушным пространством на востоке. Из-за этого командование временно ввело второй уровень реагирования.

Германия Шпионаж Россия

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