Си Цзиньпин выступил за создание экономического коридора между Россией, Китаем и Монголией

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Встреча прошла в Доме народных собраний на полях форума «Один пояс - один путь». Си Цзиньпин заявил, что рад снова увидеть давнего партнера - последний визит лидера Монголии в КНР прошел в ноябре 2022 года. По его итогам страны опубликовали совместное заявление о продолжении взаимовыгодного сотрудничества.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Монголия как хорошие соседи должны продолжать идти рука об руку, создавать прочную основу для развития своих стран на фоне неспокойной мировой обстановки и наращивать стратегическое партнерство.

«Китай готов расширять трехстороннее сотрудничество с Монголией и Россией и последовательно работать над созданием трехстороннего экономического коридора», - сказал он.

Переговоры китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным прошли 18 октября. Они длились три часа. Политики обсудили развитие торговли, геополитическую обстановку, конфликты в секторе Газа и на Украине.