Си Цзиньпин выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

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Си Цзиньпин подчеркнул, что его страна решительно осуждает нападение. Он признался, что был шокирован, узнав о случившемся в Crocus City Hall.

«Китай выступает против всех форм терроризма, решительно осуждает террористическую атаку и твердо поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности», - указывается в обращении.

Китайский лидер от имени правительства и народа выразил соболезнования «в связи с погибшими» и искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям.

Теракт также осудили Индия и Саудовская Аравия.

Ранее заявления по поводу трагедии сделали в десятках стран мира.

Неизвестные открыли стрельбу в Crocus City Hall вечером 22 марта, когда люди собрались на концерт группы «Пикник». Более 60 человек погибли, известно о 115 пострадавших.