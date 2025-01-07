Си Цзиньпин призвал спасти как можно больше пострадавших от землетрясения

«Необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, минимизации жертв», - сказал китайский лидер.

Он отметил, что крайне важно не допустить повторения катастроф, обеспечить безопасное расселение пострадавших и провести качественную работу по устранению последствий. Си Цзиньпин также дал указания усилить мониторинг за землетрясениями, своевременно предоставлять аварийно-спасательные материалы и как можно быстрее восстанавливать поврежденную инфраструктуру Китая.

В Тибетском автономном районе на юго-западе КНР на границе с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщил RT. Число погибших возросло до 95 человек. Еще 130 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением. Он добавил, что в России разделяют горе тех, кто потерял близких и родных из-за стихийного бедствия.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в Забайкалье. В населенном пункте Куанда ощущались незначительные толчки.