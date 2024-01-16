Си Цзиньпин призвал противостоять сепаратистам на Тайване

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«Необходимо реализовать общую стратегию партии <…>, способствовать полному воссоединению родины», - подчеркнул китайский лидер.

По мнению Си Цзиньпина, нужно помогать проживающим за рубежом и вернувшимся из-за границы китайцам, а также членам их семей. Пекин должен помочь мирному воссоединению земель, подытожил он.

В середине января на Тайване состоялись выборы главы администрации. Председатель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ получил более 40% голосов. Он выступает за получение Тайванем независимости.

В России неоднократно подчеркивали, что тайваньский вопрос - это внутреннее дело Китая , поэтому другие страны не должны вмешиваться. В Пекине высоко ценят такую позицию Москвы.