Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов экономиста о состоянии экономики КНР
Лидер КНР поручил начать расследование в отношении экономиста Гао Шаньвэня, который заявил, что китайские власти могли завысить реальные экономические показатели. Информацию об этом опубликовала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Си Цзиньпин отчитал китайского экономиста, который осмелился усомниться в показателях ВВП», - сообщила WSJ.
По данным издания, китайского лидера возмутили заявления экономиста, сделанные им во время форума в Вашингтоне в декабре.
Тогда Гао Шаньвэнь во время своего выступления сказал, что реальные показатели роста ВВП в последние годы в Китае могли быть более чем в два раза ниже, чем 5%, о которых заявляют китайские власти.
Си Цзиньпин пришел в ярость от того, что, по мнению экономиста, руководство КНР не сможет найти решения для стимулирования экономического роста.
Ранее председатель КНР назвал самую большую угрозу для Коммунистической партии Китая.