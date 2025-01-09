Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов экономиста о состоянии экономики КНР

«Си Цзиньпин отчитал китайского экономиста, который осмелился усомниться в показателях ВВП», - сообщила WSJ.

По данным издания, китайского лидера возмутили заявления экономиста, сделанные им во время форума в Вашингтоне в декабре.

Тогда Гао Шаньвэнь во время своего выступления сказал, что реальные показатели роста ВВП в последние годы в Китае могли быть более чем в два раза ниже, чем 5%, о которых заявляют китайские власти.

Си Цзиньпин пришел в ярость от того, что, по мнению экономиста, руководство КНР не сможет найти решения для стимулирования экономического роста.

Ранее председатель КНР назвал самую большую угрозу для Коммунистической партии Китая.