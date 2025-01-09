09 января 2025, 08:37

Си Цзиньпин пришел в ярость из-за слов экономиста о состоянии экономики КНР

Unsplash
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Лидер КНР поручил начать расследование в отношении экономиста Гао Шаньвэня, который заявил, что китайские власти могли завысить реальные экономические показатели. Информацию об этом опубликовала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Си Цзиньпин отчитал китайского экономиста, который осмелился усомниться в показателях ВВП», - сообщила WSJ.

По данным издания, китайского лидера возмутили заявления экономиста, сделанные им во время форума в Вашингтоне в декабре.

Тогда Гао Шаньвэнь во время своего выступления сказал, что реальные показатели роста ВВП в последние годы в Китае могли быть более чем в два раза ниже, чем 5%, о которых заявляют китайские власти.

Си Цзиньпин пришел в ярость от того, что, по мнению экономиста, руководство КНР не сможет найти решения для стимулирования экономического роста.

Ранее председатель КНР назвал самую большую угрозу для Коммунистической партии Китая.

Китай Си Цзиньпин Экономика
09 января 2025, 08:19
Объявление номинантов на «Оскар» перенесли из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Global Look Press
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Объявление номинантов на премию «Оскар» перенесли из-за природных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на письмо киноакадемии США.

«Объявление номинантов на предстоящую премию „Оскар“ перенесено с пятницы, 17 января, на воскресенье, 19 января, из-за лесных пожаров», - уточнили организаторы мероприятия.

Срок голосования по выбору номинантов продлили на два дня - до 14 января.

Администрация президента США Джо Байдена ранее ввела в Калифорнии режим масштабного стихийного бедствия , чтобы местным властям было проще ликвидировать последствия сильнейших пожаров.

Распоряжение даст жителям округа Лос-Анджелес возможность воспользоваться федеральной помощью. Они смогут получить пособия на временное жилье и ремонт домов.

США Пожары Лесные пожары Кино Премия «Оскар»
09 января 2025, 08:14
Маск одним словом ответил на критику властей Калифорнии на фоне масштабных пожаров
Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал правительство штата Калифорния на фоне масштабных и разрушительных природных пожаров. Об этом бизнесмен заявил в соцсети Х.

Предприниматель ответил на пост одного из пользователей, выразившего мнение, что у Калифорнии худшие власти среди всех Соединенных Штатов.

Автор публикации назвал политику калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома «неудачной» в области управления лесными и водными ресурсами.

«Правда», - ответил Маск.

По информации американских СМИ, из-за пожаров в Калифорнии уже погибли пять человек.

Из-за происходящего президент США Джо Байден отменил поездку в Италию и ввел режим масштабного бедствия в штате. Это позволит местному правительству ликвидировать последствия возгораний, а жители смогут воспользоваться федеральной помощью.

США Пожары Лесные пожары Соцсети Илон Маск Калифорния Джо Байден
09 января 2025, 07:24
Байден отменил поездку в Италию из-за пожаров в Калифорнии
Global Look Press
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Американский лидер Джо Байден отказался от визита в Италию, чтобы сосредоточиться на мерах по урегулированию продолжающихся пожаров в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее процитировало РИА «Новости».

«Президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров», - сказала она.

Карин Жан-Пьер отметила, что Байден встретился со спасателями и правоохранителями, а также ввел режим масштабного бедствия в штате. Это не только поможет местным властям ликвидировать последствия пожаров, но и даст возможность жителям воспользоваться федеральной помощью. В нее входят пособия на ремонт домов, временное жилье, недорогие займы на покрытие потерь имущества и другие программы для помощи людям.

Специалисты еще не закончили оценивать ущерб от пожаров в Калифорнии, но в дальнейшем помощь местным жителям могут расширить.

Спасатели Италия Пожары Калифорния Джо Байден
09 января 2025, 06:12
Британский парламент отказался расследовать массовые изнасилования детей
Freepik
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Британский парламент проголосовал против расследования массовой сексуальной эксплуатации детей в стране. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Предложение консерваторов заново начать национальное расследование скандала с бандами насильников было отклонено депутатами несмотря на критику этих „политических игр“», - сказано в сообщении.

По данным журналистов, 364 депутата отклонили инициативу о расследовании, а за выступили лишь 111 депутатов.

Как отмечает телеканал, голосование носило в основном символический характер и было направлено на то, чтобы оказать давление на партию лейбористов после того, как комментарий американского миллиардера Илона Маска снова привлек внимание к этой проблеме.

Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в участии в массовых изнасилованиях и призвал, чтобы его отправили в отставку. Он назвал премьера «злом».

Ранее стало известно, что главарь банды насильников из Рочдейла по-прежнему живет и трудится в городе, несмотря на то, что судья еще 10 лет назад предписал депортировать его.

Великобритания Дети Скандалы Премьеры Изнасилования Илон Маск Кир Стармер

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