Си Цзиньпин приказал чиновникам остановить волну массовых убийств в Китае

Китайский лидер дал местным властям распоряжение приложить все необходимые усилия, чтобы предотвратить «экстремальные случаи» в будущем. Чиновники заявили, что готовы изучать все личные конфликты, среди которых семейные ссоры и споры о наследстве, способные стать причиной агрессии.

В Китае не раз происходили нападения, когда автомобилисты намеренно сбивали пешеходов или злоумышленники нападали на людей на улице.

Автомобиль въехал в группу людей возле входа в начальную школу «Юнъань» в городе Чандэ провинции Хунань 19 ноября. Пострадали несколько человек. В этом же месяце вооруженный ножом мужчина набросился на людей в китайском училище. Погибли восемь человек.