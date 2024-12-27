27 декабря 2024, 11:53

Си Цзиньпин приказал чиновникам остановить волну массовых убийств в Китае

Global Look Press
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Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал предотвратить повторение недавней волны массовых убийств, в стране. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Китайский лидер дал местным властям распоряжение приложить все необходимые усилия, чтобы предотвратить «экстремальные случаи» в будущем. Чиновники заявили, что готовы изучать все личные конфликты, среди которых семейные ссоры и споры о наследстве, способные стать причиной агрессии.

В Китае не раз происходили нападения, когда автомобилисты намеренно сбивали пешеходов или злоумышленники нападали на людей на улице.

Автомобиль въехал в группу людей возле входа в начальную школу «Юнъань» в городе Чандэ провинции Хунань 19 ноября. Пострадали несколько человек. В этом же месяце вооруженный ножом мужчина набросился на людей в китайском училище. Погибли восемь человек.

Убийства Преступления Китай Си Цзиньпин
27 декабря 2024, 10:47
Парламент Южной Кореи объявил импичмент исполняющему обязанности президента
Global Look Press
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Исполняющему обязанности президента Южной Кореи премьер-министру Хан Док Су был объявлен импичмент. Об этом сообщил телеканал MBC.

Южная Корея
27 декабря 2024, 10:26
В Германии спасатели устроили соревнования по числу погибших за смену
Unsplash
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Сотрудники спасательной службы в Германии устроили соревнования по числу погибших за смену. Об этом сообщила газета Bild.

Участниками «мероприятия» стали работники Reinoldus. Служба находится в городе Унна. Трофей доставался сотруднику, который за суточную смену фиксировал наибольшее количество смертей.

Ситуация получила огласку благодаря анонимному сообщению одного из представителей Reinoldus. Участники соревнований отметили, что не праздновали гибель людей - передаваемый трофей был наградой за переживания на смене. Руководство заявило, что сделает все для пресечения подобных состязаний в будущем.

Ранее житель немецкого города Бремерхафен пообещал зарезать на рождественской ярмарке любого, кто похож на араба. Мужчину задержали правоохранители.

Германия Спасатели
27 декабря 2024, 10:24
Медведев допустил прощение стран, оказавшихся под давлением англосаксов
РИА «Новости»
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Россия после завершения гибридной войны стран Запада против должна простить те страны Азии и Латинской Америки, которые участвовали в «антироссийском западном треше», поддавшись влиянию англосаксов. Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик порассуждал о шагах, которые будет необходимо предпринять России после окончания гибридной войны с Западом.

По мнению Медведева, можно будет простить ряд стран Азии и Латинской Америки, которые «поддались давлению англосаксов и приняли хотя бы и пассивное участие в антироссийском западном треше».

США политик предлагает игнорировать, потому что не рассчитывает на дружеские отношения в ближайшие сто лет, а воевать считает накладным и опасным из-за угрозы начала мировой ядерной войны.

В отношении стран Запада он настроен более серьезно и планирует их «наказать».

«Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию», - написал Медведев.

Ранее зампред Совета безопасности РФ заявил, что возникающие в России этнические анклавы могут в будущем стать рассадниками экстремизма.

США Дмитрий Медведев Европа Россия Запад
27 декабря 2024, 10:20
«Европа должна быть наказана». Медведев призвал помогать деструктивным процессам в ЕС
Unsplash
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Европу нужно наказывать всеми доступными методами за русофобию, ложь и кровожадность. Об этом написал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Да здравствуют агрессивные погромщики на ее исторических улочках! Слава толпам мигрантов, творящих бесчинства и с ненавистью уничтожающих радужные европейские ценности! Пусть исчезнут в потоке будущих гражданских столкновений все премерзкие рожи европейских бюрократов!» - заявил политик.

По его словам, именно Европа стала главным оплотом русофобии в мире, сорвала переговоры в Стамбуле, раскручивала санкции против России и поддерживала конфликт на Украине, не считаясь с потерями.

В ноябре, отвечая на вопрос, какие государства стали России врагами, Медведев назвал государства Западной Европы, США, Канаду и Австралию.

Дмитрий Медведев Европа Россия Русофобия

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