Си Цзиньпин прибыл в Париж

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Французская система обнаружения и нейтрализации дронов Parade, которую планируют использовать на Олимпийских играх 2024 года, может выявить лишь один из трех беспилотников. Система путает БПЛА с вентиляторами кондиционеров, написала газета The Times.

Авторы статьи отметили, что после недавней серии тестов систему признали далеко не «превосходной».

«В условиях города она находит каждый третий беспилотный летательный аппарат, только на расстоянии 800 метров <…> система также перепутала вентиляторы кондиционеров с беспилотниками», - указали в публикации.

Также во время Олимпийских игр 2024 года планируется задействовать британскую систему радиоэлектронного подавления аппаратов.

В последних числах апреля Греция передала Олимпийский огонь организаторам Игр в Париже. За церемонией наблюдали тысячи туристов. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.