Си Цзиньпин прибыл в Париж
Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Париж. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV).
В аэропорту французской столицы китайского лидера встретил премьер-министр Габриэль Атталь. По данным СМИ, этот визит имеет большое значение для развития китайско-французских отношений.
«Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Франция являются особыми друзьями и взаимовыгодными партнерами», - отметили авторы материала.
Китайский лидер заявил, что обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние отношения , а также региональные и международные вопросы. По словам французского лидера, в рамках встречи поднимут тему олимпийского перемирия во всех текущих конфликтах, включая украинский.