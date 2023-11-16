Си Цзиньпин предсказал отношениям с США «светлое будущее» при условии взаимоуважения

«Китай готов быть партнером и другом США. <…> Я твердо уверен в том, что будущее китайско-американских отношений светлое», - сказал он.

Си Цзиньпин призвал отменить односторонние санкции, инвестиционные проверки и экспортные ограничения, прекратить подавлять развитие науки и техники. Он заявил, что в отношениях с США китайская сторона руководствуется принципами мирного сосуществования, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Политик призвал не рассматривать друг друга как конкурентов и источник угрозы, ведь такой подход приведет к ошибочным действиям.

Переговоры Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом прошли в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. Они обсудили региональные проблемы и международные конфликты. После встречи лидер США назвал председателя КНР диктатором.