Си Цзиньпин предсказал неминуемое объединение Тайваня с Китаем

«Будем решительно препятствовать тому, чтобы кто-либо каким-либо образом отделил Тайвань от Китая. <…> [Объединение Тайваня с Китаем ] обязательно будет реализовано», - сказал он.

Си Цзиньпин напомнил, что Мао Цзэдун настаивал на объединении, но не смог добиться этого. Он назвал председателя Мао великим патриотом и национальным героем. Нынешний глава КНР заявил, что быстрого экономического развития удалось достичь благодаря реформам и открытости. Он обещал продолжить эти преобразования.

Тайвань получил все возможности для мирного объединения с Китаем, заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа. Он предупредил, что если местные власти провозгласят независимость, начнется война.