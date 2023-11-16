Си Цзиньпин потребовал от США прекратить вооружать Тайвань

«Это наиболее деликатный вопрос в отношениях двух стран. Американская сторона должна предпринять конкретные шаги в соответствии со своими заверениями о том, что она не будет поддерживать сторонников так называемого движения за независимость Тайваня», - сказал Си Цзиньпин.

Он уточнил, что американские власти должны объявить о поддержке единства КНР и перестать поставлять оружие Тайваню.

Встреча лидеров Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС длилась более 2,5 часа. По ее итогам президент США заявил, что на переговорах они «добились реального прогресса».