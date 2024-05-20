Си Цзиньпин после гибели Раиси обратился к властям Ирана
Председатель КНР Си Цзиньпин направил первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу соболезнования в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь объявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».
«Си Цзиньпин направил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, выразив глубокие соболезнования от имени правительства и народа Китая в связи с гибелью президента Раиси в результате крушения вертолета», - сказал он.
Соболезнования иранскому народу выразили также президент России Владимир Путин , председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий , МИД Белоруссии и представители других стран.
Тегеранская фондовая биржа приостановила торги.
Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли при крушении вертолета. Спасатели завершили поисковую операцию и отправили тела в Тебриз. Временно исполняющим обязанности президента Ирана назначат Мохбера.