Си Цзиньпин после гибели Раиси обратился к властям Ирана

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«Си Цзиньпин направил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, выразив глубокие соболезнования от имени правительства и народа Китая в связи с гибелью президента Раиси в результате крушения вертолета», - сказал он.

Соболезнования иранскому народу выразили также президент России Владимир Путин , председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий , МИД Белоруссии и представители других стран.

Тегеранская фондовая биржа приостановила торги.

Раиси и другие высокопоставленные чиновники погибли при крушении вертолета. Спасатели завершили поисковую операцию и отправили тела в Тебриз. Временно исполняющим обязанности президента Ирана назначат Мохбера.