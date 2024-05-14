Си Цзиньпин послал Западу сигнал накануне визита Путина

«Си Цзиньпин обнажил разногласия в Европе накануне ожидаемого визита Путина», - сказано в заголовке материала.

В статье отметили, что турне Си Цзиньпина завершилось «ярким сигналом: у Китая, несмотря на трения со многими европейскими странами, по-прежнему есть фанаты на Старом континенте». Под «трениями» подразумевали «сложные вопросы» по поводу торговли во Франции и украинский кризис.

Особенную силу председатель продемонстрировал в Венгрии и Сербии. В обоих государствах в ходе визита Си Цзиньпина заявили о переходе отношений с КНР на новый уровень.

Ранее директор программы «Международные отношения» Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье заявила, что поездка российского лидера Владимира Путина в Китай продемонстрировала Западу нежелание КНР отказываться от тесных связей с Россией. По ее словам, Пекин продолжит работать с Москвой несмотря ни на что.