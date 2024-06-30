Си Цзиньпин посетит Казахстан 2–4 июля

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Визит состоится 2–4 июля, сообщила пресс-служба главы республики.

Уточняется, что в Казахстане Си Цзиньпин примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее китайский лидер отказался участвовать в так называемой мирной конференции в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта. В КНР отмечали, что в подобных мероприятиях должны принимать участие все стороны конфликта, следует обсуждать все предложенные мирные планы. Кроме того, конференцию должны признать как Украина, так и Россия. С точки зрения Китая, необходимые условия остались невыполненными.

В мае Си Цзиньпин провел более чем двухчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Вначале встреча прошла в узком составе, затем - с участием делегаций. Одной из главных тем была ситуация на Украине.