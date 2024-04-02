Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной чертой в отношениях Китая и США

Тайваньский вопрос - это красная черта в отношениях Китая и США, которую нельзя пересекать. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, его слова передало Центральное телевидение Китая.

«Тайваньский вопрос - это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать, - заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что не намерен просто мириться с сепаратистской деятельностью сил за независимость Тайваня. Си Цзиньпин выразил надежду, что Байден реализует на практике свое утверждение, что США якобы не поддерживают независимость Тайваня.

Военные в Тайване отложили запланированные на 2 апреля учения из-за происшествия с китайским дроном на острове Эрдань. Беспилотник снял там одну из военных баз с техникой и военнослужащими.