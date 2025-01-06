06 января 2025, 20:19

Си Цзиньпин назвал самую большую угрозу правящей партии Китая

Unsplash
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Коррупция является самой большой угрозой для Коммунистической партии Китая, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин. Его процитировало агентство Reuters.

С таким заявлением лидер КНР выступил в начале трехдневного съезда Центральной комиссии по проверке дисциплины (CCDI), главного антикоррупционного органа страны. По словам Си Цзиньпина, коррупция в Китае не только распространена, но и постоянно усиливается.

Руководство CCDI также указало, что в прошлом году было проверено рекордное количество «тигров» - высокопоставленных должностных лиц - 58 человек.

Из числа лиц, подвергшихся расследованию, 47 находились на уровне заместителей министра или выше, включая Тан Жэньцзяня, бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел, и Гоу Чжунвэня, бывшего главу Главного управления спорта.

Волне чисток на фоне коррупционных расследований еще в 2023 году подверглась и Народно-освободительная армия Китая (НОАК). Министра обороны Ли Шанфу сняли с должности, на которой он пробыл всего семь месяцев. Его предшественника Вэй Фэнхэ исключили из партии за «серьезные нарушения дисциплины», что, как объясняет агентство, в Китае является эвфемизмом для обозначения коррупции.

Ранее стало известно, что китайская компания «потеряла» заказанную в России партию меди. Общая сумма заказа составляла 20 миллионов долларов.

Коррупция Китай Си Цзиньпин
06 января 2025, 20:26
В НАТО ждут «нападения» России через три года
РИА «Новости»
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В НАТО ожидают «нападения» со стороны России в 2028–2029 годах. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре в интервью NZZ..

«Мир или прекращение огня на Украине не будут означать, что Путин в одночасье прекратит свою агрессию. Его гибридная война против НАТО уже идет», - сказал Дерре.

По его словам, в Германии считают, что Россия сможет атаковать НАТО в 2028 или 2029 году. Это означает, что военно-политическому блоку необходимо иметь собственный потенциал сдерживания в Европе.

Дерре также отметил, что страна должна тратить на оборону около 3-3,5% от своего ВВП. В долгосрочной перспективе это составит примерно 200-300 миллиардов евро. Он подчеркнул, что Россия и Китай за три месяца производят больше вооружений, чем Европа за год. Чтобы противостоять этому, нам нужен «новый класс обороны».

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует нападать на Запад. Он подчеркнул, что российская сторона не намерена развязывать «какие-то военные кампании».

В НАТО ожидают «нападения» со стороны России в 2028–2029 годах. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Hensoldt Оливер Дерре в интервью NZZ.

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Россия НАТО
06 января 2025, 19:27
Трюдо уйдет в отставку после избрания нового лидера Либеральной партии — СМИ
РИА «Новости»
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В ближайшее время Джастин Трюдо сложит с себя полномочия лидера правящей Либеральной партии Канады. Однако он уйдет с поста премьер-министра только после того, как будет избран новый руководитель либералов, сообщил телеканал CTV.

По его данным, Трюдо уже обратился к генерал-губернатору Канады Мэри Саймон с просьбой приостановить работу парламента до 24 марта. Это решение было принято, чтобы оппозиционные партии не смогли провести голосование по вотуму доверия премьеру, которое они планировали на конец января. Ожидается, что Трюдо сделает заявление о своем политическом будущем в понедельник в 18:45 по московскому времени.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Христя Фриланд 16 декабря 2024 года объявила о своем уходе с занимаемых должностей. В тот же день о намерении покинуть пост заявил министр жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шон Фрейзер.

Это решение вызвало критику в адрес премьер-министра со стороны оппозиции и некоторых общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки из-за неспособности контролировать работу правительства.

Некоторые депутаты-либералы высказались за то, чтобы Трюдо покинул пост лидера Либеральной партии.

Как сообщают «Известия» , политолог Глеб Беляков высказал мнение, что канадцы испытывают усталость от правящей Либеральной партии и премьер-министра Трюдо, который находится у власти уже почти девять лет. Главными причинами стали высокий уровень инфляции и более медленный рост ВВП по сравнению с Соединенными Штатами.

Отставки Канада
06 января 2025, 19:14
Макрон заявил, что ядерная программа Ирана приближается к точке невозврата
Global Look Press
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Ядерная программа Ирана находится на грани точки невозврата. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщило Reuters.

«Ускорение ядерной программы [Ирана] очень приближает нас к критической точке», - подчеркнул французский лидер, в выступлении перед дипломатами.

Макрон назвал Иран ключевым вызовом для безопасности Франции, Европы, Ближнего Востока и всего мира. Он также отметил, что вопрос иранской ядерной программы будет иметь первостепенное значение в переговорах с администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан планирует посетить Москву с официальным визитом. Как сообщили «Известия» , он намерен подписать с Россией договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

США Эммануэль Макрон Европа Дональд Трамп Переговоры Иран Франция Ближний Восток
06 января 2025, 19:07
Бразилия сообщила о включении Индонезии в БРИКС
РИА «Новости»
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Председательствующая в БРИКС Бразилия подтвердила, что Индонезия вступила в организацию как полноправный член. Информацию об этом опубликовала пресс-служба МИД страны.

Председательство в БРИКС перешло латиноамериканскому государству с 1 января.

«Правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника», - отметили в МИД.

Ранее предложение стать партнером БРИКС получила Турция. Глава Министерства торговли страны Омер Болат объяснил, что этот шаг принесет государству значительную выгоду и позволит сотрудничать с важнейшими международными платформами, сообщил RT.

О преимуществах членства в БРИКС в январе также рассказал Боливии Луис Арсе. По его словам, присоединение к организации поможет стране расширить торговлю и диверсифицировать экономику. Также на фоне нестабильной ситуации в мире членство в БРИКС даст руководству государства дополнительную возможность защитить население.

Бразилия Индонезия БРИКС

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