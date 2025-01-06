Си Цзиньпин назвал самую большую угрозу правящей партии Китая

С таким заявлением лидер КНР выступил в начале трехдневного съезда Центральной комиссии по проверке дисциплины (CCDI), главного антикоррупционного органа страны. По словам Си Цзиньпина, коррупция в Китае не только распространена, но и постоянно усиливается.

Руководство CCDI также указало, что в прошлом году было проверено рекордное количество «тигров» - высокопоставленных должностных лиц - 58 человек.

Из числа лиц, подвергшихся расследованию, 47 находились на уровне заместителей министра или выше, включая Тан Жэньцзяня, бывшего министра сельского хозяйства и сельских дел, и Гоу Чжунвэня, бывшего главу Главного управления спорта.

Волне чисток на фоне коррупционных расследований еще в 2023 году подверглась и Народно-освободительная армия Китая (НОАК). Министра обороны Ли Шанфу сняли с должности, на которой он пробыл всего семь месяцев. Его предшественника Вэй Фэнхэ исключили из партии за «серьезные нарушения дисциплины», что, как объясняет агентство, в Китае является эвфемизмом для обозначения коррупции.

Ранее стало известно, что китайская компания «потеряла» заказанную в России партию меди. Общая сумма заказа составляла 20 миллионов долларов.