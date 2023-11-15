15 ноября 2023, 22:42

Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая самыми важными в мире

Li Xueren/XinHua
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Китайско-американские отношения являются «самыми важными» в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом, передало РИА «Новости».

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай и Штаты не могут поворачиваться спиной друг к другу. По его словам, конкуренция между странами не должна «стать переваливающим трендом».

При встрече политики пожали руки и ушли внутрь здания для дальнейшего диалога. На вопросы журналистов Байден не стал отвечать.

Байден принял Си Цзиньпина в поместье под Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. На эту встречу возлагают большие надежды, потому что обе страны не взаимодействовали после визита бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань в прошлом году. Китай после этого приостановил контакты с США почти по всем направлениям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона проследит за информацией о переговорах Байдена и Си Цзиньпина. Он отметил, что стремление США и Китая выстроить отношения не связаны с Россией.

США Международные отношения Китай
15 ноября 2023, 22:47
СБУ возбудила дело против экс-депутата Рады после заявлений в адрес украинских военных
РИА «Новости»
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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по четырем статьям против бывшего депутата Рады Ирины Фарион после ее высказываний в адрес русскоязычных украинских военных. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион», - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Фарион сказала, что не считает украинцами тех бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке. Такое заявление вызвало волну недовольства среди граждан Украины и военнослужащих страны. Также бывший депутат опубликовала личные данные крымского студента, который поддерживал украинские власти.

В итоге женщину обвинили по четырем статьям украинского уголовного кодекса: «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего», «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности», «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Нарушение тайны переписки».

Ранее СБУ отстранила сотрудника , подравшегося с украинским военным из-за песни российского исполнителя Михаила Круга «Владимирский централ». Потасовка произошла в ресторане Винницы. Во время драки пострадали три человека, их госпитализировали.

Уголовное дело СБУ Военные Украина
15 ноября 2023, 22:40
Встреча Байдена и Си Цзиньпина началась в Сан-Франциско
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В Сан-Франциско началась встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили журналисты Белого дома, их процитировало РИА «Новости».

Байден принимает Си Цзиньпина в поместье Филоли под Сан-Франциско, трансляцию встречи ведут американские телеканалы. После традиционного рукопожатия лидеры двух сверхдержав направились в зал для переговоров.

Американский лидер заявил, что для него «честь и удовольствие» принимать СИ Цзиньпина в Штатах. Байден отметил, что США и КНР должны убедиться, что соперничество не приведет к конфликту.

Американские спецслужбы ввели усиленные меры безопасности вокруг места встречи лидеров. Движение транспорта ограничили за 10 километров от имения Филоли, полиция блокирует демонстрантов на трассах.

Си Цзиньпин на встрече с Байденом заявил, что отношения КНР и США являются «самыми важными» в мире. Китай и Штаты не могут поворачиваться спиной друг к другу.

США Переговоры Китай Си Цзиньпин Джо Байден
15 ноября 2023, 22:06
Глава ЮНИСЕФ пострадала в аварии по пути в сектор Газа
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Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в ДТП по дороге из Египта в сектор Газа. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на представителя организации Куртиса Купера.

Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел попала в ДТП по дороге из Египта в сектор Газа. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на представителя организации Куртиса Купера.

В публикации отметили, что авария случилась 14 ноября. В ходе ДТП глава детского фонда получила повреждения, но все равно продолжила поездку в Газу. Врачи осмотрели женщину и назначили лечение. В итоге она отложила визит в Израиль, где должна была встретиться с родителями детей, оказавшихся в заложниках.

«Мы полагаем, что по пути к [контрольно-пропускному пункту] „Рафах“ машина угодила в большую выбоину или пыталась ее избежать, из-за чего транспортное средство съехало в глубокий кювет и перевернулось на бок», - сообщил представитель фонда.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября. Радикальное палестинское движение ХАМАС пустило тысячи ракет в сторону еврейского государства. Израильские военные начали в ответ обстреливать сектор Газа и запустили боевую операцию «Железные мечи». С момента эскалации в Газе погибли около 11,5 тысячи человек , 4,5 тысячи из которых - дети.

Израиль ДТП Конфликт Израиля и Палестины Палестина
15 ноября 2023, 21:37
Чехия запретила России распоряжаться принадлежащим ей имуществом в стране
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Российская сторона больше не сможет управлять своей недвижимостью в Чехии. Такое решение приняли чешские власти, заявил премьер-министр страны Петр Фиала в соцсети X.

«Сегодня правительство решило, что российское государственное имущество будет заморожено. Это означает, что РФ не сможет распоряжаться имуществом, принадлежащим российским государственным органам», - заявил он.

Также Фиала отметил, что России запретят использовать счета, на которые отправляют плату за аренду имущества.

Ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Запад не вернет России заблокированные на иностранных счетах активы, пока РФ не компенсирует последствия спецоперации на Украине. Помимо этого, он отметил, что если США прекратит помогать Украине, то для Китая это станет знаком слабости и государство применит силу на Тайване.

Чехия Санкции Россия Недвижимость

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