Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая самыми важными в мире

Также Си Цзиньпин отметил, что Китай и Штаты не могут поворачиваться спиной друг к другу. По его словам, конкуренция между странами не должна «стать переваливающим трендом».

При встрече политики пожали руки и ушли внутрь здания для дальнейшего диалога. На вопросы журналистов Байден не стал отвечать.

Байден принял Си Цзиньпина в поместье под Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. На эту встречу возлагают большие надежды, потому что обе страны не взаимодействовали после визита бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань в прошлом году. Китай после этого приостановил контакты с США почти по всем направлениям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона проследит за информацией о переговорах Байдена и Си Цзиньпина. Он отметил, что стремление США и Китая выстроить отношения не связаны с Россией.