Си Цзиньпин назвал отношения США и Китая самыми важными в мире
Китайско-американские отношения являются «самыми важными» в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом, передало РИА «Новости».
Также Си Цзиньпин отметил, что Китай и Штаты не могут поворачиваться спиной друг к другу. По его словам, конкуренция между странами не должна «стать переваливающим трендом».
При встрече политики пожали руки и ушли внутрь здания для дальнейшего диалога. На вопросы журналистов Байден не стал отвечать.
Байден принял Си Цзиньпина в поместье под Сан-Франциско на полях саммита АТЭС. На эту встречу возлагают большие надежды, потому что обе страны не взаимодействовали после визита бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на остров Тайвань в прошлом году. Китай после этого приостановил контакты с США почти по всем направлениям.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона проследит за информацией о переговорах Байдена и Си Цзиньпина. Он отметил, что стремление США и Китая выстроить отношения не связаны с Россией.