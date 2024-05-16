Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталонными

Китайский лидер напомнил, что в 2024 году отметят 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. По его словам, они выдержали испытание переменчивой международной обстановкой и закалились в тяжелых условиях.

«Сегодня [отношения России и КНР] являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой», - сказал Си.

Устойчивое развитие российско-китайских связей, по мнению политика, пошло на пользу не только двум народам, но и всему миру. Си объявил о планах продолжать сотрудничество на основе добрососедства, доверия, равенства и справедливости.

Переговоры продолжительностью 2,5 часа прошли в Доме народных собраний в Пекине. Путин и Си обсудили партнерство России и Китая, обменялись мнениями по актуальным проблемам в мире.