15 апреля 2024, 02:37

«Швыряло по всей кабине». Российская семья чудом пережила аварию фуникулера в Турции

Freepik
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Семья из Санкт-Петербурга с четырехлетним ребенком пережила аварию на канатной дороге в турецкой провинции Анталья, в результате которой погиб один из пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Они рассказали, что сначала фуникулер резко остановился. Соседнюю кабинку начало сильно раскачивать из стороны в сторону, другая разбилась об опору. Челнок с россиянами тоже сильно затрясло.

«Нас швыряло по всей кабине, двери открылись, нам просто чудом каким-то удалось всем удержаться, и никто не выпал из кабины», - рассказала пострадавшая россиянка.

В кабинке кроме российской семьи находилась турецкая. Во время тряски все они прижались к полу, боясь пошевелиться. Спасения пришлось ждать более двух часов. В итоге спасатели спустили их по веревке на землю.

После аварии россияне находились в шоковом состоянии, но от госпитализации отказались. По их словам, им даже пришлось заплатить штраф компании, у которой они арендовали машину. Аварию не посчитали уважительной причиной для его отмены, рассказали петербуржцы.

В пятницу, 12 апреля, кабинка фуникулера, в которой находились восемь человек, сорвалась с канатной дороги в Анталье. В результате аварии погиб 54-летний мужчина, семеро получили травмы разной степени тяжести. В остальных кабинках остановившегося фуникулера остались заблокированы 184 человека.

По словам министра юстиции Турции Йылмаза Тунча, авария произошла из-за коррозии крепежных материалов. Полиция задержала 13 человек, подозреваемых по этому делу.

Санкт-Петербург Турция Туризм
15 апреля 2024, 02:29
Россия призвала участников ближневосточного конфликта к сдержанности
РИА «Новости»
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Россия призвала страны, вовлеченные в ситуацию с недавней атакой Ирана на Израиль, проявить сдержанность и ни в коем случае не эскалировать конфликт. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. Его слова привели РИА «Новости».

«Призываем все вовлеченные в инцидент стороны к сдержанности в условиях накаленной до предела обстановки „на земле“ в регионе Ближнего Востока и очевидных рисков расширения конфликта до региональной конфронтации», - отметил он.

По его словам, в России рассчитывают, что ближневосточные государства решат все имеющиеся проблемы, используя только политико-дипломатические средства.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, подразделения Корпуса стражей Исламской революции Ирана выпустили по территории Израиля беспилотники и ракеты, назвав эту меру ответом на обстрел посольства в Дамаске.

Израильский президент Ицхак Герцог назвал ночную атаку Ирана объявлением войны.

Он отметил, что Израиль обстреляли с четырех сторон на Ближнем Востоке.

Израиль Россия Иран Ближний Восток
15 апреля 2024, 01:02
Мужчина полгода прожил с электрическим кабелем в уретре
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Индонезийские врачи удалили из уретры пациента инструмент для извлечения сим-карты, электрический кабель и канцелярскую резинку. Как выяснилось, 48-летний мужчина ввел все эти предметы самостоятельно и жил с ними полгода. Об этом написало издание Daily Mail.

По данным издания, мужчина обратился к врачам из-за болей и проблем с мочеиспусканием. Анализы показали инфекцию мочевыводящих путей и почечную недостаточность. Но позже выяснилось, что к недомоганию привели посторонние предметы в уретре: 10-сантиметровый электрический кабель и восьмисантиметровая игла, перевязанная резинкой.

После удаления инородных тел самочувствие индонезийца улучшилось - через неделю наладилось мочеиспускание, а через полтора месяца функция почек оказалась нормальной.

Зато психиатры диагностировали у пациента расстройство адаптации и прописали лекарства, которые уменьшают симптомы психических заболеваний.

Ранее 14-летний подросток в Новороссийске засунул в уретру 40 магнитов и попал в больницу.

Лекарства Врачи Индонезия Мужчины
15 апреля 2024, 00:09
Россиянка стала первой женщиной, возглавившей американский журнал Fortune
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Россиянка Анастасия Нырковская стала первой женщиной, возглавившей американский деловой журнал Fortune. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Журнал Fortune назначил Анастасию Нырковскую своим следующим исполнительным директором, что сделало ее первой женщиной, возглавившей деловое издание с 95-летней историей», - заявили в материале.

До этого она занимала должности финансового директора и директора по стратегии с 2019 года. Нырковская сменит Алана Мюррея, который уйдет в отставку после почти 10 лет работы в издании.

Нырковская родилась и получила образование в России. В ее карьерном списке до работы в журнале значатся руководящие позиции в NBCUniversal, Birchbox, XpresSpa и KPMG.

Что касается самого журнала, то компанию основал соучредитель журнала Time Генри Люс в 1929 году. В 2018 году ее выкупил тайский бизнесмен за 150 миллионов долларов.

Издание прославилось своим списком Fortune 500, в котором ежегодно по доходам ранжируются американские компании Первый такой рейтинг опубликовали еще в 1955 году.

Ранее невеста американского бизнесмена Джеффа Безоса Лорен Санчес посетила ужин в Белом доме в платье от российского бренда Rasario.

США Журналистика Женщины Россия
14 апреля 2024, 21:38
«Дно снова пробито». Захарова оценила закон ФРГ о смене пола
РИА «Новости»
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В Германии после легализации наркотиков приняли новый закон, позволяющий людям менять пол раз в год, и вот «дно снова пробито». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», - написала дипломат.

Захарова подчеркнула, что немецкие дети смогут сменить пол при наличии заявления родителей, если еще не достигли возраста 14 лет. Тем, кто постарше, согласие памы с мамой уже не потребуется.

Дипломат поиронизировала над тем, что власти ФРГ сдерживают своих граждан в свободе выбора, позволив им сменить пол только раз в год, а не чаще. При этом сразу ответила на свой вопрос, пошутив, что «если чаще, то новый гендер не успеет зажить».

В начале весны в Германии выпустили «Библию для детей» с гендерно-нейтральным Богом , а также людьми с разным цветом кожи, весом и ограниченными возможностями. Несмотря на то, что в самой Библии до всех этих вывертов говорится о том, что Бог создал мужчину (Адама) по своему образу и подобию, а потом женщину.

Германия Дети Законы Мария Захарова ЛГБТ МИД РФ

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