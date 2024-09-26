«Швырнул как тряпичную куклу». Турист чудом пережил нападение бегемота

По его словам, бегемот неожиданно выскочил из воды, врезался в лодку, после чего супружеская пара упала в воду. Животное схватило Черри и утянуло на дно реки.

Мужчина получил множественные травмы, в том числе вывих плеча и серьезный ушиб бедра. По всему его телу остались следы укусов.

Черри вспомнил, что со дна реки смог подняться на поверхность только благодаря спасательному жилету, но после этого бегемот пытался утащить его под воду еще несколько раз.

«Меня снова схватили и швырнули в воздух, как тряпичную куклу, но уже в сторону берега, что было настоящим подарком судьбы», - рассказал он.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели семь операций за две недели. По словам медиков, ему повезло выжить, так как раны от укусов бегемота оказались не такими глубокими. Большинство же жертв погибают.

Черри добавил, что решил начать сбор средств для местной больницы, где его спасли, чтобы отблагодарить медиков за спасение.

Ранее в Индии бегемот растерзал сотрудника зоопарка, который зашел к нему в клетку, чтобы убраться.