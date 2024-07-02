02 июля 2024, 03:17

Швейцарию оскорбило сообщение Медведева после украинского саммита

РИА «Новости»
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Недавние высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева вызвали недовольство в Швейцарии. Журналист Эрих Ашванден в своей статье для издания NZZ написал, как изменилась позиция российского политика по отношению к Швейцарии за последние 15 лет.

В 2009 году Медведев посещал Швейцарию в статусе президента России. Тогда его встретили с теплотой, а сам политик отзывался о стране только положительном ключе. В качестве подарка он привез в Швейцарию двух бурых медвежат, которые стали символом дружбы между двумя странами.

По словам Ашвандена, за прошедшие годы мнение Медведева о Швейцарии кардинально изменилось. В настоящее время он открыто выражает свое недовольство этой страной. Особое возмущение у него вызвала недавняя «мирная» конференция по Украине, прошедшая в Бюргенштоке.

Журналист напомнил, что парламентарий воспринял переговоры в швейцарских Альпах как личное оскорбление. Медведев сравнил саммит со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, назвав швейцарцев «умными пастырями», собравших только проверенных животных.

Саммиты Дмитрий Медведев Швейцария
02 июля 2024, 02:58
Мужчина кастрировал пожилого родственника в Германии
Freepik
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Немецкая полиция задержала мужчину, отрезавшего по неизвестной причине 66-летнему родственнику гениталии, а потом скрывшегося. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Пенсионера в тяжелом состоянии обнаружили полицейские. Правоохранителей вызвали соседи, которые услышали в доме пожилого человека непрекращающийся собачий лай.

На место прибыли пожарные, чтобы вскрыть дверь по просьбе полиции. Издание отметило, что в тот момент внутри дома кто-то стучал в ответ на просьбу открыть. В результате в доме нашли мужчину в тяжелом состоянии, но на месте происшествия отсутствовало орудие преступления и отсеченные гениталии.

Пострадавшего госпитализировали. Мужчина находился в состоянии сильного шока. Он не смог ничего сообщить о нападавшем.

Правоохранители вышли на след последнего спустя несколько месяцев благодаря анализу ДНК, обнаруженному на месте преступления. В результате задержали родственника пенсионера, предъявив ему обвинения в попытке убийства и причинении тяжелого вреда здоровью.

Ранее в Нигерии молодая жена напала с ножом на супруга, вернувшегося после утренней молитвы из мечети и задремавшего на кровати. Женщина почти отрезала ему пенис , но мужское достоинство успели спасти соседи, которые пришли ему на помощь.

Германия Мужчины Полиция
02 июля 2024, 02:31
Акции двух компаний Коломойского передали в доход России
РИА «Новости»
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Российские приставы после изъятия и передали в доход государства акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского*. Также передаче подлежат свыше 500 объектов недвижимости должников по его делу, рассказал РИА «Новости» директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

«В доход государства в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности переданы акции ООО „Южгазэнерджи“ и ООО „Кейтеринг-ЮГ“ по делу в отношении Коломойского* и других лиц», - отметил он.

Решение об изъятии в доход государства 100% долей компаний Коломойского* принял Кошехабльский районный суд Адыгеи. Судья принял во внимание экстремистскую деятельность олигарха и его партнеров, а также финансирование Вооруженных сил Украины.

Сейчас Игорь Коломойский* находится в следственном изоляторе по делам о мошенничестве и отмыванию денег.

Ему грозит ло 12 лет заключения с конфискацией имущества.

*внесен Минюстом России в список террористов и экстремистов.

Доходы Россия
02 июля 2024, 01:56
Признание России страной с высокими доходами назвали полным фиаско Запада
РИА «Новости»
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Всемирный банк перевел Россию в число стран с высокими доходами населения, что показало неэффективность западных санкций. Об этом в своем Telegram-канале написал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Всемирный банк в своей классификации перевел Россию из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. Это подтвердило провал антироссийских санкций.

«Обезьяний бизнес Запада против России обернулся полным фиаско», - иронично отметил дипломат.

Ранее Всемирный банк опубликовал в своем блоге материал о распределении государств по уровню дохода на 2024 финансовый год , в котором отмечается, что в 2023 валовый национальный доход на душу населения в РФ составил 14 250 долларов. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составил 12 830 долларов.

В конце мая глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о провале санкционной политики Евросоюза , отметив, что это факт, а не политическое заявление.

Банки Санкции Россия Всемирный банк Экономика
01 июля 2024, 22:55
Генпрокурор РФ Краснов подписал меморандум о сотрудничестве с главой Минюста ЦАР
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Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с министром юстиции, по продвижению прав человека и надлежащего управления, хранителя печатей Центральноафриканской Республики Арно Джубайе Абазеном, с которым подписал меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Краснов приветствовал коллегу из ЦАР, отметив, что наши страны связывают более 60 лет дипломатических отношений. Между Россией и республикой сложились дружеские связи, основанные на уважении и доверии, а также поддержке на многосторонних международных площадках.

Генпрокурор напомнил, что еще год назад президент РФ Владимир Путин отметил на переговорах с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, что «сотрудничество между нашими государствами в последние годы получило хороший импульс».

Россия, по его словам, поддерживает усилия центральноафриканского руководства по укреплению суверенитета и обороноспособности страны, а также их борьбу с экстремистами и террористами. Краснов добавил, что и эта встреча станет основой для взаимодействия наших стран по ряду направлений правоохранительной деятельности.

«Меморандум, который мы сегодня с Вами подпишем, станет фундаментом для сотрудничества по широкому кругу вопросов, в том числе выступит правовым основанием для бесплатного обучения граждан ЦАР и повышения квалификации Ваших подчиненных в Университете прокуратуры Российской Федерации», - заявил он.

В заключение генпрокурор заявил, что нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества между ведомствами РФ и ЦАР.

Генпрокуратура РФ Африка Россия Игорь Краснов

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