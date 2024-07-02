В 2009 году Медведев посещал Швейцарию в статусе президента России. Тогда его встретили с теплотой, а сам политик отзывался о стране только положительном ключе. В качестве подарка он привез в Швейцарию двух бурых медвежат, которые стали символом дружбы между двумя странами.

По словам Ашвандена, за прошедшие годы мнение Медведева о Швейцарии кардинально изменилось. В настоящее время он открыто выражает свое недовольство этой страной. Особое возмущение у него вызвала недавняя «мирная» конференция по Украине, прошедшая в Бюргенштоке.

Журналист напомнил, что парламентарий воспринял переговоры в швейцарских Альпах как личное оскорбление. Медведев сравнил саммит со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, назвав швейцарцев «умными пастырями», собравших только проверенных животных.