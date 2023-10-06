Швейцария заплатит украинским беженцам за возвращение на родину

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В руки журналистов попал отчет кабмина. Специалисты подсчитали, сколько денег понадобится для выплаты пособий украинским беженцам. В правительстве решили, что дешевле мотивировать их добровольно уезжать из страны, чем оказывать соцпомощь. К тому же чем дольше приезжие находились в Швейцарии, тем с меньшим рвением планировали отъезд из нее.

Чтобы сэкономить и простимулировать украинцев к возвращению, власти решили ввести финансовую помощь в размере от 1090 до 4355 долларов на человека. Рано или поздно им все равно придется уехать, но уже недобровольно, предупредил автор статьи. В 2024 или 2025 годах граждан Украины лишат статуса временной защиты, и тогда около 70 тысячам человек покинут страну.

Немцев возмутили слишком большие пособия украинским беженцам , ведь в некоторых случаях они превышали среднюю зарплату. Председатель окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер призвал пересмотреть систему соцпомощи и заставить приезжих устраиваться на работу.