Швейцария заморозила российские активы на 8,8 миллиарда долларов

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«Государственный секретариат по экономическим вопросам, контролирующий санкции, заявил, что цифра в 7,7 миллиарда франков является лишь последней оценкой и может быть изменена», - написали журналисты.

Как отметили в издании, эта цифра представляет собой небольшое увеличение по сравнению с 7,5 миллиарда франков, которые правительство Швейцарии заблокировало в прошлом году после санкций Евросоюза.

Ранее Швейцария выделила более 110 миллионов долларов на помощь Украине. Деньги должны пойти на гуманитарное разминирование, уточнил президент Швейцарии Ален Берсе.

Швейцария заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на 7,7 миллиарда швейцарских франков - 8,81 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.