01 декабря 2023, 16:17

Швейцария заморозила российские активы на 8,8 миллиарда долларов

Unsplash
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Швейцария заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на 7,7 миллиарда швейцарских франков — 8,81 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.

«Государственный секретариат по экономическим вопросам, контролирующий санкции, заявил, что цифра в 7,7 миллиарда франков является лишь последней оценкой и может быть изменена», - написали журналисты.

Как отметили в издании, эта цифра представляет собой небольшое увеличение по сравнению с 7,5 миллиарда франков, которые правительство Швейцарии заблокировало в прошлом году после санкций Евросоюза.

Ранее Швейцария выделила более 110 миллионов долларов на помощь Украине. Деньги должны пойти на гуманитарное разминирование, уточнил президент Швейцарии Ален Берсе.

Швейцария заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на 7,7 миллиарда швейцарских франков - 8,81 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.

Россия Швейцария
01 декабря 2023, 14:36
Выступающая за отмену санкций против России партия победила на выборах в Нидерландах
Unsplash
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Крайне правая «Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом, который выступает за снятие антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в Нидерландах. Окончательные результаты обнародовал Избирательный совет страны, сообщило РИА «Новости».

Партия получила в парламенте 37 мест и стала крупнейшей в Палате представителей страны. Левый блок «Зеленые левые\"/\"Партия труда» получил 25 мест, правящая сейчас «Народная партия за свободу и демократию» - 24, «Новый общественный договор» - 20.

В досрочных парламентских выборах, которые состоялись 22 ноября, участвовали 26 политических партий. Проголосовали 10,4 миллиона избирателей (явка приблизилась к 78%).

Герт Вилдерс известен жесткой позицией не только по антироссийским санкциям, но и по вопросам миграции. Его сторонники выступают за выход Нидерландов из Евросоюза и отказ от евро в пользу гульдена. Американские СМИ предполагали, что победа партии Вилдерса станет « худшим кошмаром ЕС ». Журналисты предсказывали, что политик «не станет дружить с Брюсселем», а возможно, сделается союзником президента России Владимира Путина.

Санкции Нидерланды Выборы
01 декабря 2023, 14:34
«Антиукраинская диверсия». Порошенко рассказал, как его не пустили в командировку в США и Польшу
РИА «Новости»
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Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рассказал, как его не пустили в США и Польшу из-за Владимира Зеленского. В Telegram-канале политик написал, что на границе снова возник «театр абсурда».

Порошенко сообщил, что поездка должна была быть командировочной, документ подписали в Раде. Однако пограничники экс-президента не пропустили.

«В Польше и США у меня запланированы десятки встреч», - пожаловался он.

С поляками Порошенко собирался обсудить блокаду перевозчиков на границе , а с американцами - финансирование. Политик подчеркнул, что Украине не справиться без военной помощи США, а она почти себя исчерпала.

«Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», - написал Порошенко.

Произошедшее он назвал «антиукраинской диверсией». По мнению бывшего лидера страны, это не мелкое вредительство, а удар по обороноспособности Украины.

Зеленский изо всех пытается удержаться на плаву, поэтому на Украине происходит даже «чистка своих» - единомышленников по нацистской идеологии. Уже долгое время идет атака на «порохоботов», которыми называют сторонников Порошенко. По мнению экспертов, Раду уже разгромили, а страной управляет антиконституционный орган , совершивший госпереворот.

Ранее Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией, но сильного давления нет. Россия не получала от Украины никаких сигналов к мирному диалогу.

Владимир Зеленский Петр Порошенко Украина
01 декабря 2023, 14:01
Россия не получала от Украины сигналов к переговорам
Unsplash
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Россия не получала со стороны Украины и стоящих за ней стран сигналов о готовности к переговорам. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Северной Македонии.

«До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу», - констатировал министр.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году подписал документ, запрещающий вести переговоры с правительством Владимира Путина, и, очевидно, «отменять его не собирается».

Лавров отметил, что во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года российская и украинская делегации договорились о мире. Это в недавнем интервью подтвердил один из представителей делегации Украины Давид Арахмия, который сейчас возглавляет фракцию Зеленского в парламенте. Однако, по словам главы МИД России, тогда приехал Борис Джонсон, на тот момент являвшийся премьером Британии, и отговорил Украину.

Между тем Зеленский рассказал журналистам, что на Западе «слышны некоторые голоса» в пользу переговоров с Россией, но пока давления на Украину не оказывают.

Сергей Лавров Переговоры МИД РФ Украина
01 декабря 2023, 13:47
«Запад — трусы». Лавров рассказал, что никто не возразил на аргументы России
РИА «Новости»
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Запад не возразил на представленные Россией аргументы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ОБСЕ. Его выступление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Таким образом дипломат высказался о причинах и целях гибридной войны западных государств против России.

«Запад - трусы, а мы представили свои аргументы достаточно подробно, и нам никто не возразил», - подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что западные политические элиты сделали выбор не в пользу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а НАТО с его философией геополитических игр и сдерживания.

Заседание СМИД ОБСЕ началось 30 ноября в столице Северной Македонии. Поездка Лаврова в Скопье стала первым визитом министра в Евросоюз после начала специальной операции.

Участие Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ стало причиной бойкота со стороны министров иностранных дел Украины, Польши, Латвии, Эстонии и Литвы.

ОБСЕ Сергей Лавров Запад МИД РФ

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