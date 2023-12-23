23 декабря 2023, 01:04

Швейцария вслед за Евросоюзом усилила антироссийские санкции

РИА «Новости»
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Швейцария расширила санкционный список против России. Заявление об этом появилось на сайте Федерального совета страны.

Из документа следует, что Министерство экономики страны включило в санкционный список 61 физическое лицо и 86 организаций. Ограничения вступили в силу 21 декабря в 20:00 по московскому времени.

Среди физических лиц, попавших под санкции, руководители предприятий ВПК, члены Центральной избирательной комиссии России и белорусские военные.

«Что касается предприятий и организаций, о которых идет речь, то это, прежде всего, российские оружейные предприятия», - сказано в заявлении.

Кроме того, Федерального совета Швейцарии сообщил, что страна пока не присоединилась к европейским санкциям в отношении российских алмазов, но планирует сделать это в ближайшее время.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. В числе новых ограничений есть запрет на экспорт алмазов из России. Он начнет действовать с 1 января 2024 года. С 1 сентября ЕС планирует запретить покупку алмазов российского происхождения, ограненных в третьих странах.

Военные Международные отношения Санкции Россия Швейцария
23 декабря 2023, 00:36
Названа самая красивая девушка планеты
Unsplash
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Представительница Албании Дрита Зири заняла первое место на международном конкурсе красоты «Мисс Земля». Об этом сообщила Lenta.ru.

Церемония награждения победительниц конкурса прошла во вьетнамском городе Хошимине. Зири обошла соперниц из 84 стран мира. В список восьми самых красивых девушек планеты также попали россиянка Дарья Луконькина и Дильназ Тилаева из Казахстана, причем последняя получила специальный приз за лучшее вечернее платье.

На родине Зири работала моделью и телеведущей. Она призналась, что самое необычное в ней как раз то, что за свою жизнь она не сделала ничего необычного. У нее просто не было на это времени, так как с первого класса она ходила в балетную школу, где важна была дисциплина и следование правилам.

Ранее участница конкурса красоты «Мисс Интерконтиненталь Европа - 2023» россиянка Дарья Решта столкнулась с насмешками над ее национальностью. Она назвала конкурс абсолютно неполитизированным в плане выбора победительницы и распределения мест, но при этом иногда слышала от других участниц подколы и упреки. Конкурс проходил в Шарм-эш-Шейхе, Решта вошла в первую пятерку и завоевала титул «Мисс Европа - 2023».

Планета Земля Красота конкурсы
22 декабря 2023, 21:30
Совбез ООН потребовал обеспечить гуманитарный доступ в сектор Газа
РИА «Новости»
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Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю и ХАМАС содействовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. В то же время США не позволили добавить в документ пункт о прекращении огня. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно резолюции, СБ ООН призывает обеспечить в анклав безопасный и расширенный гуманитарный доступ, а также создать условия для устойчивого прекращения боевых действий. Кроме того, Совбез просит генсека ООН назначить координатора по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа, а также создать механизм для ускорения доставки гумпомощи.

Резолюция требует немедленно освободить заложников и обеспечить к ним гуманитарный доступ. Кроме того, Совбез ООН напомнил, что решить палестино-израильский конфликт можно созданием двух государств, при условии что сектором Газа будет частью Палестинского государства.

За резолюцию проголосовали 13 стран. Россия и США воздержались.

США не дали внести в резолюцию поправку России с призывом приостановить бои в секторе Газа. В изначальном тексте документа был пункт о срочной приостановке боевых действий, но США настояли на изменении формулировок. Таким образом требование остановить бои превратилось в «создание условий для устойчивого прекращения боевых действий».

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, эта фраза развяжет Израилю руки для дальнейших неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры и мирного населения Газы.

Ранее генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини заявил, что Газа стала непригодной для жизни.

США Израиль Россия ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
22 декабря 2023, 20:12
Условия содержания арестованного в Финляндии Тордена проверят дипломаты
РИА «Новости»
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Дипломаты получили возможность посетить арестованного в Финляндии россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского). Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на заявление посольства России в скандинавской стране.

«Посольство в рамках своей компетенции оказывает Тордену необходимое содействие, направленное на обеспечение его законных прав и интересов», - заявили в российской дипмиссии.

Представители посольства взяли под контроль условия содержания россиянина, а также поддерживают связь с его адвокатами. В диппредставительстве пока не стали комментировать ход расследования, касающегося Тордена. Финская сторона еще не выдвинула россиянину обвинения.

Первое заседание суда в Хельсинки состоялось 18 декабря. По его итогам Тордена отправили под стражу в тюрьму города Вантаа. Финские правоохранители требовали ареста россиянина за якобы совершенные им военные поступления на Украине. Известно, что украинские власти просили выдать Тордена, но финская сторона отказала в экстрадиции.

Финляндия Россия
22 декабря 2023, 18:42
Властям США дали карт-бланш по введению санкций против России
Global Look Press
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Президент США Джо Байден подписал указ, который расширяет правовые основания для введения антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ предоставил американской администрации право отключать от финансовой системы банки, уличенные в содействии России по обходу санкций в отношении ВПК страны.

Кроме того, власти могут заблокировать импорт российских продуктов даже при их глубокой переработке в третьих государствах. Этот пункт в том числе касается морепродуктов, спиртных напитков, алмазов.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что санкции бьют по странам, которые их вводят. Россия несколько лет находится под санкциями и уже адаптировалась к ним.

В пятницу, 22 декабря, Минфин США сообщил о запрете ввоза из России краба, минтая, трески и лосося. Евросоюз также представил 12-й пакет антироссийских санкций.

США Россия Джо Байден

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