Швейцария вслед за Евросоюзом усилила антироссийские санкции

Из документа следует, что Министерство экономики страны включило в санкционный список 61 физическое лицо и 86 организаций. Ограничения вступили в силу 21 декабря в 20:00 по московскому времени.

Среди физических лиц, попавших под санкции, руководители предприятий ВПК, члены Центральной избирательной комиссии России и белорусские военные.

«Что касается предприятий и организаций, о которых идет речь, то это, прежде всего, российские оружейные предприятия», - сказано в заявлении.

Кроме того, Федерального совета Швейцарии сообщил, что страна пока не присоединилась к европейским санкциям в отношении российских алмазов, но планирует сделать это в ближайшее время.

В понедельник, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. В числе новых ограничений есть запрет на экспорт алмазов из России. Он начнет действовать с 1 января 2024 года. С 1 сентября ЕС планирует запретить покупку алмазов российского происхождения, ограненных в третьих странах.