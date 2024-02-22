22 февраля 2024, 07:26

Швейцария создала спецгруппу для контроля над соблюдением антироссийских санкций

piqsels
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В Швейцарии соблюдение антироссийских санкций контролируют специалисты Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Группу создали после того, как страну раскритиковали за бездействие в предотвращении обхода санкций, написало агентство Reuters. За два года эксперты получили 230 сообщений о нарушениях.

В банках Швейцарии хранятся 150 миллиардов франков россиян и компаний из РФ. К концу 2023 года в стране заморозили активы на 7,7 миллиарда швейцарских франков. Кроме того, удалось инициировать 47 судебных разбирательств, в основном по нарушениям запрета на экспорт товаров военно-экономического значения и предметов роскоши. По девяти из дел назначили штрафы. Еще 18 остаются в производстве, 20 прекратили.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Швейцария активно навязывает посредничество в урегулировании конфликта на Украине, однако по факту не подходит для этого, так как «не может пользоваться доверием».

Санкции Россия Швейцария
22 февраля 2024, 07:57
Канаду призвали не вмешиваться в дела России из-за смерти Навального
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Канадским властям не следует вмешиваться во внутренние дела России. Посол России Олег Степанов рассказал РИА «Новости», о чем шла речь при его вызове в МИД Канады.

«Смерть любого человека - это трагедия. Но речь идет о российском гражданине и, значит, о внутреннем деле России. Мы в канадские дела не вмешиваемся и их призываем следовать тому же принципу», - сказал он.

Дипломат подтвердил, что его вызвали в МИД Канады по поводу смерти оппозиционера Алексея Навального. По словам Олега Степанова, министерство выразило озабоченность произошедшим. Он, в свою очередь, акцентировал внимание чиновников на недопустимости вмешательства.

Посла России Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии. Поводом для этого тоже стала гибель Алексея Навального. Реакция американских политиков на произошедшее в ямальской колонии возмутила посла России в США Анатолия Антонова. Он обвинил их в нежелании разобраться в ситуации.

Канадским властям не следует вмешиваться во внутренние дела России. Посол России Олег Степанов рассказал РИА «Новости» , о чем шла речь при его вызове в МИД Канады.

Дипломатия Канада Международные отношения Россия Алексей Навальный
22 февраля 2024, 07:43
Берлинский суд запретил украинским активистам проецировать фото на посольство РФ
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Административный суд Берлина постановил запретить украинской организации «Вече» проецировать фотографии и видеоматериалы на здание российского посольства. Об этом РИА «Новости» заявила заместитель пресс-секретаря суда Анна Катарина фон Эттинген.

Украинские активисты планировали в течение часа проецировать видеоролики и фото во время демонстрации. Столичная полиция запретила необычную акцию во время митинга, решение правоохранителей подтвердил и суд.

«Административный суд в срочном порядке постановил, что никакие изображения и видео не могут проецироваться на части здания посольства в рамках демонстрации перед посольством России», - рассказала фон Эттинген.

Решение суда основывалось на Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Этот документ обязывает стороны защищать дипмиссии от оскорбления достоинства.

Ранее Россия расторгла с Украиной договор аренды здания посольства. Такое решение российская сторона приняла в апреле 2023 года, когда украинские власти пригрозили национализировать здание.

Германия Фото Дипломатия Суд Россия Полиция
22 февраля 2024, 07:24
Экс-премьер Великобритании сделала неожиданное заявление об «обреченном Западе»
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Левые силы слишком долго правят во многих странах Запада, что может привести к проблемам. Об этом телеканалу Fox News заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

Она указала на обреченность Запада из-за «левых элит» и отметила, что в результате их влияния возник миграционный кризис и протестные пропалестинские акции.

«Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми», - подчеркнула Трасс.

Бывший премьер также выразила обеспокоенность из-за распространения левых идей в США и в Белом доме. По ее словам, консерваторам следует бороться с этим.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп сравнил США со страной третьего мира. По его мнению, из-за притока мигрантов и высокой коррумпированности судебной системы государство деградирует. Трамп объявил, что депортирует из страны миллионы нелегалов , если он снова станет президентом.

США Великобритания Мигранты Белый дом в США Запад
22 февраля 2024, 06:28
Контейнеровоз в Китае снес часть моста, машины и автобус упали в реку
Unsplash
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На юге Китая утром 22 февраля контейнеровоз врезался в мост через реку Чжуцзян. Несколько машин и автобус упали в воду. Один человек пропал без вести, сообщила газета South China Morning Post.

Авария произошла в районе Наньша в Гуанчжоу. Пустое грузовое судно врезалось в мост, часть конструкции обрушилась. Вместе с дорожным полотном в воду упали несколько автомобилей и автобус. Водителя последнего объявили пропавшим без вести.

К месту съехались экстренные службы, территорию оцепили. Движение по мосту остановили. Капитана контейнеровоза арестовали.

Контейнеровоз плыл из городского округа Фошань и врезался в промежуточную мостовую опору моста Лисиньша, сообщил CCTV. По данным журналистов, в упавшем в воду автобусе находился только водитель.

На сербско-хорватской границе в январе баржа Lola 5 врезалась в опору моста через Дунай и затонула. К месту аварии отправили экологическую инспекцию, так как судно везло тысячу тонн азотных удобрений.

ДТП Китай

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