17 ноября 2023, 07:52

Швейцария проведет расследование возможной передачи ее оружия Украине

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Министерство экономики Швейцарии начало расследовать сообщения о передаче швейцарских боеприпасов Украине через Польшу. Об этом заявило агентство France-Presse.

«По этому делу ведется расследование… Никаких комментариев, пока оно продолжается», - отметили в министерстве.

Ранее газета NZZ сообщила, что произведенные компанией SwissP Defence боеприпасы продали на Украину через польскую компанию UMO SP, хотя Швейцария запрещает другим странам экспортировать ее оружие без согласия властей. Журналисты обратили внимание, что частная компания, поставившая Украине снаряды, не подписывала декларацию о реэкспорте.

В UMO SP не стали опровергать информацию о поставках и напомнили, что польская фирма не нарушила никаких процедур, так как так ее транзакции проверило правительство Польши.

По данным Defence One, швейцарские снаряды через польского экспортера получила украинская фирма Ukrainian Armor. По информации издания, в ВСУ поставили около тысячи боеприпасов 152-миллиметровго калибра. Стоимость каждого из них составила около трех тысяч долларов.

Украина Польша Армия Швейцария
17 ноября 2023, 08:28
Новый глава МИД Британии взял курс на деструктивную политику
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Назначение Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии не повлияет на антироссийскую политику страны. Об этом РИА «Новости» заявили в МИД России.

Дипломаты отметили, что высказывания Кэмерона подтвердили его приверженность деструктивной линии. Его деятельность будет способствовать росту международной напряженности, добавили в МИД.

«Исходим из того, что его назначение главой Форин-офиса никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией», - указали в ведомстве.

По мнению политолога Натальи Ереминой, новый британский министр имеет плохую репутацию. Он отказался поддержать выход Британии из Европейского союза и получил известность в стране как человек, любящий поиграть с публикой.

Еремина назвала необдуманным решение премьер-министра Риши Сунака поставить Кэмерона на должность главы МИД. Она предположила, что назначение произошло «без опоры на мнение избирателей».

Великобритания МИД РФ
17 ноября 2023, 08:27
Блинкен попытался оправдаться за Байдена из-за слов о «диктаторе Си Цзиньпине»
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Журналисты попросили госсекретаря Энтони Блинкена прокомментировать заявление американского президента о «диктаторе Си Цзиньпине». Он уклонился от прямого ответа и заявил, что политические системы США и Китая очень отличаются, сообщил телеканал ABC.

«В действительности ни для кого не секрет, что у нас две очень разные [политические] системы. И президент Джо Байден всегда говорит откровенно, и он говорит за всех нас», - сказал он.

Отношения с Китаем имеют для США, по словам Энтони Блинкена, «самые важные последствия». Он заявил, что страны вступили в конкуренцию, и важно сделать так, чтобы она не вылилась в открытый конфликт. Госсекретарь уверен, что прошедшая в Сан-Франциско встреча американского и китайского лидеров позволит достичь результатов.

Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором на брифинге по итогам двусторонних переговоров. Фото с реакций Энтони Блинкена на это заявление сделали мемом.

США Госдеп США Китай Си Цзиньпин Джо Байден
17 ноября 2023, 07:33
США предрекли распад в случае продолжения поддержки Украины
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Поддержка Украины может спровоцировать развал Соединенных Штатов. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

По его словам, затянувшаяся поддержка Украины может привести к «дальнейшему скатыванию в пропасть» экономики Соединенных Штатов. Кроме того, это спровоцирует протесты по всей страны, которая итак погрязла в долгах простых американцев.

«Погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства», - подчеркнул он.

Шеремет назвал деятельность президента США Джо Байдена антинародной и античеловеческой. Именно работа американского лидера может сыграть с США злую шутку, заключил парламентарий.

Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что конфликт на Украине никак не помогает экономике страны. По его мнению, американские власти добьются большего эффекта, если просто раскидают много денег над Штатами.

США Госдума РФ Депутаты Украина
17 ноября 2023, 07:24
Белый дом отказался поддерживать независимость Тайваня перед выборами на острове
piqsels
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Позиция США по Тайваню осталась прежней — американское руководство не поддерживает независимость острова. Об этом заявила старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран, сообщил ТАСС.

Позиция США по Тайваню осталась прежней - американское руководство не поддерживает независимость острова. Об этом заявила старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран, сообщил ТАСС.

«Мы снова совершенно четко заявляем, что наша долгосрочная позиция заключается в том, что мы не поддерживаем независимость Тайваня, что важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива», - отметила она.

Беран напомнила о скорых выборах на острове и добавила, что Белый дом фокусируется на поддержке принципа «одного Китая». Она также назвала неприемлемой военную активность КНР рядом с островом перед выборами.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин обратился к американскому президенту Джо Байдену с требованием прекратить поставлять оружие на Тайвань. Он указал на значимость отношений между Китаем и США и подчеркнул, что для развития партнерства двух стран придется урегулировать тайваньский вопрос.

США Белый дом в США Китай Тайвань

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