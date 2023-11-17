Швейцария проведет расследование возможной передачи ее оружия Украине

«По этому делу ведется расследование… Никаких комментариев, пока оно продолжается», - отметили в министерстве.

Ранее газета NZZ сообщила, что произведенные компанией SwissP Defence боеприпасы продали на Украину через польскую компанию UMO SP, хотя Швейцария запрещает другим странам экспортировать ее оружие без согласия властей. Журналисты обратили внимание, что частная компания, поставившая Украине снаряды, не подписывала декларацию о реэкспорте.

В UMO SP не стали опровергать информацию о поставках и напомнили, что польская фирма не нарушила никаких процедур, так как так ее транзакции проверило правительство Польши.

По данным Defence One, швейцарские снаряды через польского экспортера получила украинская фирма Ukrainian Armor. По информации издания, в ВСУ поставили около тысячи боеприпасов 152-миллиметровго калибра. Стоимость каждого из них составила около трех тысяч долларов.