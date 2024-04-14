Швейцария потеряла доверие как международный посредник

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«Еще более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах», - подчеркнула она.

Швейцария, заметила Захарова, поддержала все антироссийские санкционные пакеты Евросоюза. А солидарность, которую государство выражает Украине, противоречит декларируемому швейцарскому нейтралитету.

Также в последние месяцы Швейцария, обратила внимание дипломат, стала активно продвигать деструктивные инициативы. К ним Захарова отнесла так называемую международную конференцию по Украине , которую охарактеризовала как оторванную от реальности.

Кроме того, в стране занялись выработкой юридических основ механизма для конфискации находящихся в Швейцарии государственных активов России.

К позиции российской стороны официальный Берн, заметила Захарова, так и не прислушался.