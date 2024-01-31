31 января 2024, 19:36

Швейцария поддержала 12-й пакет антироссийских санкций

Global Look Press
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Федеральный совет Швейцарии одобрил присоединение страны к принятому в декабре 2023 года пакету антироссийских санкций Евросоюза. Новые ограничения, включающие поэтапный запрет на покупку российских алмазов и полное эмбарго на ряд других товаров; вступят в силу с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

В кабмине напомнили, что частично уже реализовали положения 12-го пакета санкций ЕС, когда в конце прошлого года внесли в черные списки 147 россиян и компаний. Новое решение правительства предусматривает введение всех ограничительных мер.

Под полный запрет попал импорт чугуна и сжиженного нефтяного газа из России. Компаниям Швейцарии запретили продажу химических веществ, литиевых батарей, двигателей для беспилотников, а также станков и деталей машин. Также страна начнет поэтапно сокращать присутствие российских алмазов на своем рынке.

С 1 февраля россияне и связанные с ними лица не смогут занимать руководящие посты в компаниях, занимающимися криптовалютами. Кроме того, начнут действовать меры для выполнения правила ценового потолка на российскую нефть. Все участники рынка обязаны предоставлять данные о стоимости сырья по первому запросу контрольных органов.

В новом решении также есть послабления: федеральные власти разрешили расположенным в России дочерним компаниям швейцарских фирм пользоваться программным обеспечением для управления и промышленного проектирования.

Также Швейцария не стала вводить требование об уведомлении о переводе денег из страны в Россию. Такая мера действует сейчас по всему Европейскому союзу.

Евросоюз принял 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря 2023 года. Но в силу новые ограничения вступили только с наступлением 1 января. После публикации постановления в официальном журнале ЕС выяснилось, что под санкциями оказалась компания «Алроса» и ее генеральный директор Павел Маринычев.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ограничение на экспорт алмазов навредит только Евросоюзу, потому что Россия найдет других покупателей на драгоценные камни. Он подчеркнул, что страна остается одним из ведущих игроков мирового рынка алмазов.

Санкции Россия Евросоюз Швейцария
31 января 2024, 18:20
Отобрать олимпийские медали у фигуристок России призвали в США после отстранения Валиевой
РИА «Новости»
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После дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой необходимо пересмотреть результаты командных соревнований сборной на Олимпийских играх в Пекине. С таким заявлением в комментарии изданию USA Today выступил глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

Он пояснил, что в командных соревнованиях принимали участие все российские фигуристки во всех видах дисциплин. Отдельного правила, как действовать, если один из участников команды нарушил нормы, нет. Поэтому в силу вступает дисциплинарная норма, когда наказывают всю сборную.

«Абсурдно, что Валиеву отстранили на четыре года, а сборная России сохранила олимпийскую бронзу. Честный результат с применением дисциплинарной нормы предусматривает, что медали должны достаться Канаде», - заявил Тайгарт.

Решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой принял Спортивный арбитражный суд по делу о допинге , которое началось еще в 2021 году. Благодаря обжалованию первого решения спортсменка приняла участие в Олимпийских играх в Пекине, где в общем зачете стала четвертой. Но ее результат добавил в копилку всей команды баллы, которые принесли сборной золотую медаль.

Судьбу наград отстраненной спортсменки решил Международный союз конькобежцев. Организация аннулировала все результаты фигуристки на Олимпийских играх, а также на чемпионате Европы 2022 года. Завоеванное Валиевой золото передали Анне Щербаковой.

При этом отмененные баллы фигуристки на Олимпиаде в Пекине привели к тому, что сборная Россия с первого места опустилась на третье, пропустив вперед команды США и Японии , от которых находилась в большом отрыве.

США Фигурное катание Россия Олимпийские игры в Пекине - 2022 Камила Валиева
31 января 2024, 13:56
Россия приняла меры в связи с учениями НАТО
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Россия восприняла НАТО и его учения Steadfast Defender 2024 как угрозу безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что США использовали Североатлантический альянс в качестве инструмента конфронтации.

В понимании России, по его словам, НАТО изначально задумывали, создавали и изменяли для противостояния. Песков заявил, что теперь этим сообществом управляют США.

«Этот инструмент, он продолжает выполнять свою роль. Конечно, это угроза для нас - так мы к этому относимся. И соответствующие меры для этого постоянно принимаются», - сказал он.

Военные учения Steadfast Defender 2024 станут самыми крупными после холодной войны. В них задействуют около 90 тысяч человек. В Китае заявили, что цель маневров - усилить миф о российской угрозе. Военный разведчик и политолог Эдин Субашич заподозрил, что под прикрытием учений Украине передадут новую технику.

США Военные учения Международные отношения Россия НАТО
31 января 2024, 13:49
Хуситы обстреляли американский эсминец USS Gravely
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Члены шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), правящего на севере Йемена, заявили о ракетном обстреле эсминца USS Gravely ВМС США в Красном море. Об этом в эфире канала «Аль-Масира» заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

Хуситы выпустили корабельные ракеты, уточнил он. По словам Сариа, военные корабли США и Великобритании являются целью вооруженных сил «Ансар Алла».

Йеменские силы будут препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям кораблей, которые направляются в порты Израиля, до прекращения ударов по Газе, подытожил он.

Хуситы в ноябре заявили, что в поддержку Палестины намерены наносить удары по западным кораблям, перевозящим грузы для израильтян. В ответ на это авиация США и Великобритания с 12 января начала атаковать позиции «Ансар Аллы» на суше.

В понедельник, 29 января, хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе. Также они нанесли удар по танкеру в Красном море, следовавшему в Сингапур.

США Великобритания Военные Йемен
31 января 2024, 09:09
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам лишения свободы
РИА «Новости»
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Бывшего главу пакистанского правительства Имрана Хана и его супругу Бушру Биби осудили на 14 лет лишения свободы по делу о коррупции, связанной с продажей ценностей из государственной сокровищницы Тошахана. Об этом сообщил телеканал Geo.

Супругам также запретили занимать государственные должности в течение 10 лет. Каждого из подсудимых обязали выплатить штраф в размере 2,8 миллиона долларов.

Осенью 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права избираться в законодательные органы сроком на пять лет. Комиссия признала его виновным в продаже более 50 ценностей из сокровищницы Тошахана.

Сменивший Хана Шахбаз Шариф заявил, что бывший премьер продал в Дубае сокровища на сумму более 630 тысяч долларов. Летом 2023 года Хана приговорили к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

Суд Мошенничество Пакистан

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