Шведский лыжник отморозил пенис во время гонки в Финляндии

«Я отморозил пенис. Серьезно. Я лежал в обогревательной комнате 10 минут и пытался отогреть его. Это чертовски больно», - рассказал спортсмен.

Лыжник отметил, что ему повезло, ведь у него скоро родится второй ребенок. Если он продолжит в том же духе, то в будущем ему будет трудно, добавил Хальварссон.

Обморожение помешало спортсмену выложиться по полной и показать высокий результат. В гонке он занял только 18 место, уступив 42,3 секунды норвежскому лыжнику Яну Томасу Йенсену. Последнего и объявили победителем.

Ранее двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, лыжник Александр Терентьев заявил, что не хочет выступать в соревнованиях без флага и гимна. Он отметил, что существует огромное различие между нейтральным статусом российских спортсменов на Олимпиадах 2018 или 2022 года и нынешними условиями.