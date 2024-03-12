12 марта 2024, 12:14

Шведам рекомендовали запасаться консервами на случай «войны с Россией»

Unsplash
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Население Швеции начали готовить к «тотальной обороне». В частности, людям рекомендуют запасаться едой на три месяца вперед, сообщил французский портал Sud Ouest. Причина этого — опасения перед «возможной войной с Россией».

Население Швеции начали готовить к «тотальной обороне». В частности, людям рекомендуют запасаться едой на три месяца вперед, сообщил французский портал Sud Ouest. Причина этого - опасения перед «возможной войной с Россией».

Среди того, чем рекомендует запасаться правительство, есть консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Также людям посоветовали сформировать запас еды на три месяца вперед.

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка в беседе с Sud Ouest пояснила, что концепция «тотальной обороны» заключается в подготовке жителей к самостоятельному выживанию в условиях кризиса.

До конца года ведомство собирается разослать населению обновленные брошюры с правилами поведения на случай пессимистического развития событий.

В начале марта глава Минздрава Германии Карл Лаутербах призвал готовить систему здравоохранения страны к возможному военному конфликту. По его мнению, подобную подготовку некоторые могут воспринять как нагнетание страха. Но на ситуацию надо смотреть иначе, указывал министр.

Швеция Россия
12 марта 2024, 11:58
Швеция отказалась от постоянных баз НАТО на своей территории
РИА «Новости»
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Шведские власти не хотели бы размещать постоянные базы военно-политического блока НАТО на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрем в интервью агентству Anadolu.

«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», - сказал высокопоставленный дипломат.

Швеция 7 марта официально присоединилась к альянсу. Накануне в штабе организации в Брюсселе подняли шведский государственный флаг.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на территории Швеции не будет ядерного оружия. Он подчеркнул, что расширение альянса за счет скандинавских стран пойдет на пользу региону. При этом Столтенберг не увидел угрозы для Швеции со стороны России.

Швеция НАТО
12 марта 2024, 11:46
Европа расширила проект единой системы ПВО за счет новых государств
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Турция и Греция в конце февраля официально стали членами европейского проекта противовоздушной обороны Sky Shield. Число участников программы увеличилось до 21. Проект направлен на обеспечение независимости ЕС от США в вопросах обороны, написало РИА «Новости».

Основой системы ПВО станут ЗРК Patriot американского производства. На Западе эти комплексы считаются самыми совершенными. Их ракеты могут сбить воздушные цели на расстоянии 50-160 километров в зависимости от ее типа. При этом российские С-400 с ракетой 40Н6Е нейтрализуют цели на расстоянии 380 километров.

Если США не будут участвовать в проекте, то европейцам придется полагаться на технику, которая уже есть в их распоряжении. Страны ЕС также могут заказать вооружения у Lockheed Martin, Boeing и Raytheon. Это делает их еще более зависимыми от США.

Ранее аналитики Стокгольмского института проблем мира заявили, что на фоне конфликта на Украине европейские государства в разы увеличили закупки систем ПВО.

Турция Европа НАТО ПВО
12 марта 2024, 10:38
Американская разведка признала нежелание России вступать в конфликт с США и НАТО
РИА «Новости»
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Россия не собирается вступать в прямой военный конфликт с США и НАТО. Такой вывод опубликовали в докладе директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, представленном на слушаниях в специальном комитете сената конгресса.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с Вооруженными силами США и с НАТО», - указали в документе.

По прогнозу американской нацразведки, Россия продолжит «ассиметричную деятельность» ниже уровня, который, с точки зрения страны, представляет собой порог военного конфликта в глобальном масштабе.

В докладе Россию назвали устойчивым и способным противником. Также авторы документа отметили, что страна, несмотря на западные санкции, проводит политику по смягчению экономических ударов, в том числе с помощью зарубежных контактов. В связи с этим американская нацразведка обратила внимание на глубокое экономическое взаимодействие России и Китая.

Обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала American Conservative отмечал, что НАТО не пойдет на прямое столкновение с Россией ради Украины. Однако Запад сделает все необходимое для победы украинской стороны, поскольку она обладает стратегическим значением, указал журналист.

Разведка США Россия НАТО
12 марта 2024, 10:31
Бундестаг увидел «российский след» в утечке разговора немецких офицеров
РИА «Новости»
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Утечка записи разговора немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus связана с «российской операцией». Такое мнение выразил член комитета бундестага по обороне. Об этом написало РИА «Новости».

«Все признаки в деле скандала с прослушкой указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации», - заявили в бундестаге.

Немецкие власти ожидают инициативного расследования. В комитете подчеркнули, что информационное противостояние, которое ведет Россия в отношении ЕС, НАТО, будет масштабным.

Заседание состоялось в закрытом режиме. В нем принял участие глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Утечка записи спровоцировала обсуждение в Германии темы отправки Taurus на Украину. Глава МИД Анналена Бербок предложила Великобритании закупить у Берлина ракеты и передать их Киеву.

Германия Крымский мост Европа Россия НАТО

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