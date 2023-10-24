Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО

Власти Швеции изменили основные законы страны для расширения возможностей борьбы с терроризмом, а также сняли ограничение на поставки оружия в Турцию ради получения одобрения своей заявки на вступление в НАТО. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что именно такие требования Турция выставила перед Швецией для ратификации заявки о вступлении страны в НАТО.

«Швеция выполнила все обязательства, изменила свою конституцию и законы, позволяющие расширить борьбу с терроризмом, разрешила поставки оружия в Турцию, и теперь я жду ее вступления в альянс в ближайшем будущем», - заявил Столтенберг.

В минувший понедельник, 23 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес на рассмотрение комитета по международным делам ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. По данным СМИ, документ рассмотрят в приоритетном порядке.

Турция до последнего не давала своего согласия на вступление скандинавской страны в альянс. Причиной стало предоставление Швецией политического убежища участникам Рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти считают террористами. Ситуацию усугубили акции с сожжением Корана в центре Стокгольма. Но для вступления в НАТО Швеции недостаточно одобрения Турции. Заявка должна получить поддержку со стороны Венгрии.