19 января 2024, 20:28

Швеция вернула гражданскую службу по призыву

РИА «Новости»
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Гражданскую службу по призыву возобновили в Швеции. Об этом сообщили на сайте правительственной канцелярии.

Согласно принятому решению, в Швеции на гражданскую службу будут зачислять и призывать тех, кто уже прошел необходимую подготовку для работы в городской спасательной службе и сфере электроснабжения.

По словам министра по делам гражданской обороны Карла-Оскара Болина, восстановление гражданской службы является важным шагом в обеспечении необходимыми кадрами в условиях повышенной готовности или конфликта.

Гражданскую службу по призыву впервые ввели в Швеции в 1995 году. Такие меры понадобились для социальной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. В 2008 году власти объявили об отмене подготовки «гражданскообязанных».

Ранее посольство России призвало власти Швеции прекратить пугать народ мнимой «российской угрозой». Вместо этого королевству посоветовали обратить внимание на внутренние проблемы страны.

Швеция Армия
19 января 2024, 19:48
Великобритания провела испытания лазерной пушки DragonFire
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Министерство обороны Великобритании успешно протестировало лазерную пушку DragonFire. Испытания проводили на Гебридском полигоне в Шотландии, сообщили на сайте правительства.

Как отметили в пресс-службе, система уничтожила приближающиеся дроны на расстоянии в несколько километров с разных позиций. Точную дальность действия системы засекретили.

Там же пояснили, что DragonFire предназначен для поражения целей в пределах прямой видимости, лазер сможет сбивать «любые видимые цели». Эти испытания показали способность системы поражать цели на заявленных дальностях, что стало важным шагом на пути к ее принятию на вооружение.

Военно-морские силы и сухопутные войска Британии планируют использовать лазерное оружие в рамках своих систем противовоздушной обороны. По словам министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, что этот вид оружия может произвести революцию в боевом пространстве, снизив потребность в дорогостоящих боеприпасах.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Великобритания Оружие Полигоны Шотландия
19 января 2024, 18:47
Финляндия захотела прекратить поставки гражданских боеприпасов в Россию
РИА «Новости»
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МВД Финляндии предложило лицензировать экспорт гражданских боеприпасов, чтобы предотвратить их поставки в Россию. Об этом сообщили на сайте министерства.

«Министерство внутренних дел разработало законодательный проект по подготовке положений о разрешительных лицензиях на экспорт боеприпасов», - указали в ведомстве.

В МВД Финляндии уточнили, что цель инициативы - остановить поставки в Россию экспорт комплектующих для патронов, как предусматривают санкции Евросоюза. Если законопроект вступит в силу, для экспорта гражданских боеприпасов, в том числе патронов, необходимо будет получить лицензию от Министерства внутренних дел.

В 2014 году Совет ЕС принял решение запретить продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию оружия и связанного с ним оборудования. В июне 2023 года в регламент внесли поправки, чтобы утвердить новые меры, которые будут препятствовать обходу антироссийских санкций. Изменить законодательство собирались до конца 2024 года.

Финляндия ранее закрыла все пункты пропуска на границе с Россией, объяснив это наплывом беженцев с Ближнего Востока. Изначально КПП закрыли до 11 февраля, но позднее финские чиновники задумались о том, чтобы не возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов.

Финляндия Россия Оружие
19 января 2024, 15:15
Миру объяснили последствия «безумной» резолюции Европарламента по Венгрии
РИА «Новости»
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Венгрия приняла закон о защите суверенитета, и Евросоюз осудил эту страну. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал резолюцию Европарламента безумной, сообщил RT.

«Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, какой бесчестной диктатурой является Евросоюз, ее необходимо уничтожить как можно скорее», - заявил он.

Принятая резолюция, по словам политика, приведет к тому, что Венгрия не получит европейское финансирование. Филиппо связал этот шаг с тем, что венгерское правительство осмелилось принять закон о суверенитете и запретить иностранное вмешательство в свои дела.

Европарламент в резолюции обвинил Венгрию в систематическом подрыве основополагающих ценностей ЕС и призвал Евросовет начать расследование. По статье 7.2 договора сообщества ее смогут лишить права голоса. Страна воспользовалась правом вето на выделение помощи Украине и предложила пересмотреть ее формат.

Венгрия Евросоюз Европарламент Франция
19 января 2024, 14:51
Расстреливать за незаконное пересечение границы предложили в Финляндии
Global Look Press
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Наказанием за незаконное пересечение границы должен стать расстрел. Такой пост на своей странице в социальной сети опубликовал член ультраправой партии «Истинные финны» Яри Налли. После того, как его сообщение вызвало море критики, он удалил скандальную запись и попытался оправдаться. Об этом сообщила газета Iltalehti.

Первоначальный пост Налли звучал следующим образом: «За несанкционированные пересечения границы нужно наказывать расстрелом, чтобы это остановить». После удаления скандального поста политик заявил, что его личное мнение растолковали неправильно.

«В тексте не упоминались беженцы или другие гражданские лица, которых следует расстреливать. Не упоминалось, на границе какой страны это следует делать», - попытался оправдаться Налли.

Он добавил, что у него есть личное мнение по этому вопросу, но высказывать он его не будет.

Председатель партии «Истинные финны» Сами Бехмин на просьбу журналистов оценить высказывания своего однопартийца назвал это высказывание резким и подчеркнул, что это мнение исключительно Налли.

Власти Финляндии закрыли все пункты на границе с Россией после большого потока беженцев из стран Ближнего Востока в конце декабря. По данным местных СМИ, со сроками открытия власти еще не определились, но задумались о том, чтобы оставить границу на замке навсегда. Как при этом выполнять требования Европейской конвенции по правам человека о предоставлении убежища они еще не решили.

Пока ограничение действует до 11 февраля, но его могу продлить в любой момент.

Финляндия

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