Согласно принятому решению, в Швеции на гражданскую службу будут зачислять и призывать тех, кто уже прошел необходимую подготовку для работы в городской спасательной службе и сфере электроснабжения.

По словам министра по делам гражданской обороны Карла-Оскара Болина, восстановление гражданской службы является важным шагом в обеспечении необходимыми кадрами в условиях повышенной готовности или конфликта.

Гражданскую службу по призыву впервые ввели в Швеции в 1995 году. Такие меры понадобились для социальной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. В 2008 году власти объявили об отмене подготовки «гражданскообязанных».

Ранее посольство России призвало власти Швеции прекратить пугать народ мнимой «российской угрозой». Вместо этого королевству посоветовали обратить внимание на внутренние проблемы страны.