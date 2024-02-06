06 февраля 2024, 15:10

Швеция решила приостановить расследование по «Северным потокам»

РИА «Новости»
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Шведская прокуратура объявит о приостановке расследования терактов на «Северных потоках» в ближайшее время. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники и результаты общего расследования с компаниями NDR, WDR и изданием Zeit.

Шведская прокуратура объявит о приостановке расследования терактов на «Северных потоках» в ближайшее время. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники и результаты общего расследования с компаниями NDR, WDR и изданием Zeit.

«Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране», - указали в газете.

Журналисты издания уточнили, что решение о прекращении расследования по диверсиям на трубопроводах объявит шведский прокурор Матс Люнгквист.

Американская газета Wall Street Journal сообщала, что польские чиновники скрывали доказательства о передвижении подозреваемых в терактах на «Северных потоках». Также они с большой неохотой сотрудничали со следствием.

Президент России Владимир Путин назвал диверсии на газопроводах недобросовестной конкурентной борьбой. Как уточнял глава государства, представители некоторых стран таким образом пытаются оказать влияние на мировую экономику.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что теракты на «Северных потоках» - диверсии, которые нельзя оставлять без расследования и поисков исполнителей и заказчиков.

Газопровод Северный поток — 2 Швеция Северный поток
06 февраля 2024, 15:37
Посол Израиля Гальперин прибыла в МИД России после недопустимых высказываний
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Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в Министерство иностранных дел России, сообщило РИА «Новости». Туда женщину вызвали из-за недопустимых высказываний.

«Машина посла только что подъехала к зданию российского внешнеполитического ведомства», - передал корреспондент издания.

До этого сообщалось, что израильского посла вызвали в министерство за недопустимые публичные высказывания, искажающие российские внешнеполитические подходы и исторические реалии. Как подчеркнули в российском дипведомстве, заявления Гальперин были неудачным началом миссии, нацеленной на развитие отношений двух государств.

Гальперин заявила, что Россия якобы не поддерживает Израиль в борьбе с терроризмом. Дипломат сказала, будто российское руководство «не вполне поняло», что ХАМАС совершил жестокое и бесчеловечное нападение. Она посетовала на то, что представителей группировки «принимают, обнимают» в Москве. Россия, по ее словам, теряет симпатии израильтян.

Ранее Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа. Страна может не прекращать огонь в палестинском анклаве, но не должна мешать передаче гуманитарной помощи жителям.

Израиль Отношения Россия
06 февраля 2024, 14:30
Прибывшего в США без паспорта россиянина депортируют и оштрафуют
Unsplash
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Россиянина Сергея Очигаву — кандидата наук в области экономики и маркетинга, который прибыл в Соединенные Штаты без паспорта, — заставят заплатить штраф авиакомпании в 2174 доллара и депортируют. Об этом написало издание Los Angeles Times, сославшись на прокуратуру.

Россиянина Сергея Очигаву - кандидата наук в области экономики и маркетинга, который прибыл в Соединенные Штаты без паспорта, - заставят заплатить штраф авиакомпании в 2174 доллара и депортируют. Об этом написало издание Los Angeles Times , сославшись на прокуратуру.

Помимо этого, американский суд приговорил 46-летнего Очигаву к 93 дням лишения свободы, однако этот срок он уже отбыл в ожидании решения по делу. До депортации его возьмет под стражу иммиграционная служба. Зачем россиянин летел в Лос-Анджелес без документов - по-прежнему неизвестно.

Обвинение просило для мужчины полгода ареста из-за того, что он «не раскаялся», защита же настаивала на назначении срока, равного отбытому в заключении до приговора. Отмечалось, что Очигава пережил «личные трагедии» и в прошлом не имел проблем с законом.

Администрация аэропорта Лос-Анджелеса задержала Сергея Очигаву еще в начале ноября. Мужчина не смог предъявить ни загранпаспорт, ни визу, и сообщил, что не помнит , как попал в самолет и проходил проверки в датском аэропорту.

США Паспорта Суд Авиакомпании
06 февраля 2024, 14:05
Песков призвал определить заказчиков и исполнителей взрывов на «Северных потоках»
РИА «Новости»
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Взрыв на «Северных потоках» — это диверсия, которую нельзя оставлять, не определив исполнителей и заказчиков. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Взрыв на «Северных потоках» - это диверсия, которую нельзя оставлять, не определив исполнителей и заказчиков. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком», - сказал он.

Прокурор Матс Юнгквист, расследующий в Швеции дело о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», должен в ближайшее время принять решение. Взрывы на двух российских экспортных магистралях произошли в сентябре 2022 года.

Ранее в одной американской газете появилась статья о том, что польские чиновники всячески препятствовали расследованию диверсий на «Северных потоках». Сенатор Владимир Джабаров предположил, что скрывать улики могут также Великобритания, Германия, Дания, США и Норвегия.

Президент Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» примером недобросовестной конкурентной борьбы. Он напомнил, что некоторые страны разными способами пытаются влиять на мировую экономику.

Дмитрий Песков Взрывы Россия Северный поток
06 февраля 2024, 14:03
«Мощный поворот». Захарова после слов главы ЕК пошутила об управлении климатом
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично ответила на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая высказала мнение, что причиной протестов европейских фермеров являются изменение климата и Россия. Комментарий дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

Она высмеяла заявление главы ЕК и в шутку предположила, что проблемы у Европы могли возникнуть из-за «проделок дошкольных русских хакеров».

«Вот это мощный поворот. Неожиданно, но приятно, что мы еще и всем климатом на планете управляем», - отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание на абсурдное заявление фон дер Ляйен и иронично восхитилась способностью России «влиять на климат».

«Интересно, а ось Земли смещается тоже по велению Москвы?» - процитировал Захарову RT.

Ранее в странах Евросоюза вспыхнула волна массовых протестов фермеров. Забастовки прошли в Германии, Испании, Польше и Франции и других государствах. Из-за протестов вокруг Парижа образовались 40-километровые пробки, а в Берлине бастующие блокировали здание правительства.

Мария Захарова Европа Россия Климат

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