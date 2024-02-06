Швеция решила приостановить расследование по «Северным потокам»

Читайте нас в:

Шведская прокуратура объявит о приостановке расследования терактов на «Северных потоках» в ближайшее время. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники и результаты общего расследования с компаниями NDR, WDR и изданием Zeit.

«Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране», - указали в газете.

Журналисты издания уточнили, что решение о прекращении расследования по диверсиям на трубопроводах объявит шведский прокурор Матс Люнгквист.

Американская газета Wall Street Journal сообщала, что польские чиновники скрывали доказательства о передвижении подозреваемых в терактах на «Северных потоках». Также они с большой неохотой сотрудничали со следствием.

Президент России Владимир Путин назвал диверсии на газопроводах недобросовестной конкурентной борьбой. Как уточнял глава государства, представители некоторых стран таким образом пытаются оказать влияние на мировую экономику.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что теракты на «Северных потоках» - диверсии, которые нельзя оставлять без расследования и поисков исполнителей и заказчиков.