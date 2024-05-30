Швеция пригрозила запретить импорт российского газа
Швеция может запретить импорт сжиженного природного газа из России, если Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза. Такое заявление сделала шведский министр энергетики и промышленности Эбба Буш в интервью агентству Bloomberg.
«Если пакет санкций не соответствует своей цели, мы готовы действовать самостоятельно», - заявила министр.
Буш добавила, что страна рассматривает возможность найти способ введения санкций в отношении российского импорта, в частности СПГ.
Не все страны Евросоюза могут позволить себе проявить самостоятельность, как это делает Венгрия. Поэтому позиция государства не нравится ЕС , отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Венгрия высказалась против выделения 6,5 миллиарда евро Украине на оружие из Европейского «фонда мира». Страна «не поддалась давлению» европейских стран.