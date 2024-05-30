Швеция пригрозила запретить импорт российского газа

Сотрудники полиции штата Техас проводили поиски пропавшей женщины. Правоохранители нашли ее останки на берегу реки Хорспен, где их поедал аллигатор. Об этом сообщил телеканал ABC 13.

Один из полицейских застрелил хищное животное, чтобы оно не нанесло еще большего урона телу женщины. Причину смерти пропавшей американки еще не установили, правоохранители не исключают, что ее могли убить.

Авторы материала отметили, что в Техасе редко происходят нападения аллигаторов на людей. Последний подобный случай фиксировали в 2015 году, и он стал первым за 90 лет.

Ранее в крымском зоопарке «Тайган» тигр напал на ребенка и откусил ему палец. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ведомство даст правовую оценку действиям сотрудников парка и родителей пострадавшего ребенка.