Швеция предоставит доступ США к своим военным базам

«Важно, что у нас на севере Европы будет сильное американское присутствие. Оно окажет сдерживающий и стабилизирующий эффект», - подчеркнул он.

По его словам, соглашение может вступить в силу следующей осенью. Согласно документу, власти Швеции предоставят доступ армии Соединенных Штатов к военным базам в районе городов Гетеборг, Эстерлунд и Лулео и на острове Готланд. Йонсон выразил уверенность в том, что соглашение облегчит НАТО обеспечение безопасности стран Балтии и Финляндии.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеции предоставят членство в блоке после одобрения заявки со стороны Турции и Венгрии. Он призвал участников НАТО поторопиться, чтобы закрыть этот вопрос до конца ноября.