Швеция предоставит доступ США к своим военным базам
США и Швеция планируют заключить договор о предоставлении доступа американской армии к военным базам и складам скандинавского государства. С таким заявлением выступил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщила газета Dagens Nyheter.
«Важно, что у нас на севере Европы будет сильное американское присутствие. Оно окажет сдерживающий и стабилизирующий эффект», - подчеркнул он.
По его словам, соглашение может вступить в силу следующей осенью. Согласно документу, власти Швеции предоставят доступ армии Соединенных Штатов к военным базам в районе городов Гетеборг, Эстерлунд и Лулео и на острове Готланд. Йонсон выразил уверенность в том, что соглашение облегчит НАТО обеспечение безопасности стран Балтии и Финляндии.
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеции предоставят членство в блоке после одобрения заявки со стороны Турции и Венгрии. Он призвал участников НАТО поторопиться, чтобы закрыть этот вопрос до конца ноября.