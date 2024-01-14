14 января 2024, 02:58

Швеция построит подводные лодки для борьбы с Россией

Freepik
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Швеция начнет строить две новые подводные лодки, чтобы обезопасить морские границы НАТО и противодействовать России. Об том сообщило издание Politico.

«66-метровые дизель-электрические подводные лодки, названные „Блекинге“ и „Сконе“, <…> предназначены для патрулирования восточных районов НАТО в Балтийском море, отслеживания морских действий Москвы и противодействия им на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой», - сказано в материале.

По данным журналистов, подлодки спустят на воду в 2027 и 2028 годах. Они будут первыми, созданными с середины 1990-х годов. Оба судна принадлежат к типу А26. Предполагают, что их отправят на дежурство в Балтийском море.

Ранее посольство России призвало власти Швеции прекратить пугать народ мнимой «российской угрозой». Вместо этого королевству посоветовали обратить внимание на внутренние проблемы и попытаться улучшить медицину с образованием, повысить безопасность и найти метод борьбы с инфляцией.

Швеция Россия НАТО Балтийское море
14 января 2024, 03:25
Удары по Йемену на треть снизили способность хуситов атаковать
Pxhere
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Удары СЩА и Великобритании по Йемену не более чем на треть снизили боевой потенциал хуситов. Об этом написала американская газета The New York Times.

Источники издания сообщили, что удары по йеменским позициям уничтожили около 90% целей, но это не сильно повлияло на способность хуситов наступать и атаковать корабли в Красном море.

«Даже после поражения более 60 целей в виде ракет и беспилотников с помощью более 150 высокоточных боеприпасов эти удары повредили или уничтожили лишь от 20 до 30% наступательного потенциала хуситов» - отметили собеседники.

Большая часть вооружения хуситов установлена на передвижные комплексы и хорошо спрятана. Выявление целей оказалось более сложной задачей, чем ожидали союзники.

США и Великобритания 13 января нанесли очередной удар по Йемену. Атаке подверглась военно-морская база недалеко от Ходейды. В окрестностях города раздавались взрывы. Союзники поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет.

США Великобритания Ракеты Взрывы Йемен
14 января 2024, 03:03
Два американских спецназовца утонули у берегов Сомали
Pixabay
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Два американских спецназовца упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, сообщила газета Washington Post. Командование начало поисково-спасательную операцию.

Моряки проводили тренировку высадки на судно в условиях неспокойного моря, в ходе которой соскользнули с трапа. Оперативно найти пропавших не удалось, как и установить их личности.

Центральное командование США подтвердило проведение поисковой операции, однако отказалось делиться подробностями ситуации и разглашать информацию о пострадавших. Источники СМИ подчеркнули, что происшествие никаким образом не связано с эскалацией ситуации в Йемене.

Аденский залив омывает большую часть Йемена: США и Великобритания проводят обстрелы государства в ответ на захват группировкой хуситов судов в Красном море. Вечером 13 января коалиция Запада нанесла очередной удар по портовому городу Ходейда.

Накануне британская компания Ambrey заявила, что хуситы атаковали танкер, перевозивший российскую нефть. Депутат Госдумы Алексей Чепа подтвердил, что кораблям из РФ важно соблюдать осторожность на Ближнем Востоке.

США Йемен
14 января 2024, 02:51
США обвинили Британию в сливе информации об ударе по хуситам
Unsplash
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США выразили разочарование из-за утечки в Великобритании информации о предстоящем ударе по йеменским хуситам. Об этом сообщило агентство The Telegraph.

Момент «напряженности» наступил, когда британская газета The Times опубликовала материал о заседании кабинета министров для обсуждения боевых действий на Ближнем Востоке. В США «выразили разочарование», так как подобные данные должны появляться только после возвращения военных на базу.

«Беспокойство распространилось по Уайтхоллу, поскольку дипломатические и политические деятели пытались выяснить, откуда произошла утечка сообщений», - сообщило агентство.

В Минобороны Великобритании заявили, что им неизвестно о «разочаровании» США. Британские чиновники заявили, что утечка не оказала влияния на ход операции.

США и Великобритания 13 января вновь нанесли удары по военно-морской базе армии Йемена недалеко от Ходейды. Союзники поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет.

США Великобритания Ракеты Военные Чиновники Йемен
14 января 2024, 01:09
Азербайджан осудил выборы на Тайване
Pixabay
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МИД Азербайджана осудил проведение выборов на Тайване. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что страна не признает независимость острова.

Представители МИД подчеркнули, что Азербайджан поддерживает принцип «одного Китая», который закрепляет КНР как единственное китайское государство. В министерстве выступили против вмешательства во внутренние дела Китая.

Новым главой администрации Тайваня по итогам выборов стал представитель Демпартии Лай Циндэ , ранее выступавший за независимость острова. Он выразил готовность сотрудничать с материковым Китаем по вопросам безопасности, если власти КНР согласятся вести диалог на равных.

В Китае подчеркнули, что результаты голосования никак не влияют на позицию страны по Тайваню. Президент США Джо Байден также заявил, что Штаты не планируют признавать независимость острова , однако в мае туда планирует отправиться делегация американских конгрессменов. За день до выборов свою приверженность принципу «одного Китая» высказали новые власти Аргентины.

Китай Тайвань Выборы Азербайджан

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