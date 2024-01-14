Швеция построит подводные лодки для борьбы с Россией
Швеция начнет строить две новые подводные лодки, чтобы обезопасить морские границы НАТО и противодействовать России. Об том сообщило издание Politico.
«66-метровые дизель-электрические подводные лодки, названные „Блекинге“ и „Сконе“, <…> предназначены для патрулирования восточных районов НАТО в Балтийском море, отслеживания морских действий Москвы и противодействия им на фоне постоянно ухудшающихся отношений между Россией и Европой», - сказано в материале.
По данным журналистов, подлодки спустят на воду в 2027 и 2028 годах. Они будут первыми, созданными с середины 1990-х годов. Оба судна принадлежат к типу А26. Предполагают, что их отправят на дежурство в Балтийском море.
Ранее посольство России призвало власти Швеции прекратить пугать народ мнимой «российской угрозой». Вместо этого королевству посоветовали обратить внимание на внутренние проблемы и попытаться улучшить медицину с образованием, повысить безопасность и найти метод борьбы с инфляцией.