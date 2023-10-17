Швеция получила данные о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля
Шведский министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Боли заявил, что страна получила данные о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля. Об этом написало международное агентство Reuters.
«Кабель был поврежден в то же время, что и газопровод между Финляндией и Эстонией», - сказал Боли Однако политик не смог сказать, что именно послужило причиной неисправности.
Газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector перекрыли из-за подозрений в утечке , восстановление инфраструктуры может занять несколько месяцев. Причиной неполадок могло стать внешней воздействие.
Balticconnector получил повреждения через год после терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Не исключено, что в произошедшем обвинят Россию , считая, что это был акт мести Евросоюзу. Хотя для российской стороны в этом нет никакой выгоды.